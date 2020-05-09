У Рівненській області через спалах коронавірусу "закрили" ще одне село. Фото

Суспільство 13:29, 9.05.2020 Оновлено: 13:38, 9.05.2020

На в'їзді в селище Рокитне Рівненської області встановили блокпост через спалах коронавірусу COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомив в Facebook глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, КПП встановили на північному в'їзді/виїзді селища, що унеможливило обхід до нього іншими дорогами (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На в'їзді в селище Рокитне встановили блокпост

Щодня з 20:00 до 08:00 припинилося будь-яке пересування громадян і транспортних засобів, за винятком спецтранспорту.

До роботи на КПП залучені патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики. Вони перевіряють температуру і проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу.

В той же час в селі Познань, де теж був зафіксований спалах коронавірусу, блокпост зняли.

Наразі у Рокитнівському районі на COVID-19 захворіла 41 людина.

Facebook Віталія Коваля
Facebook Віталія Коваля
Facebook Віталія Коваля
Facebook Віталія Коваля

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 травня в Рівненській області зафіксовано 877 випадків коронавірусу.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Притула потужно звернувся до українців через 9 травня

Війська Росії атакували ЗСУ на Донбасі та поплатилися: багато поранених

Евакуація-200: майбутній фільм про справжніх героїв України

"Це профанація!": Порошенко звинуватив владу в обмані медиків

Голод, дурість командирів і 48 врятованих за раз солдатів! Ветеран Другої світової розповів всю правду про пекло війни