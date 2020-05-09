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9 травня • оновлено в 13:59
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У Рівненській області через спалах коронавірусу "закрили" ще одне село. Фото

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На в'їзді в селище Рокитне Рівненської області встановили блокпост через спалах коронавірусу COVID-19.

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Як повідомив в Facebook глава Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль, КПП встановили на північному в'їзді/виїзді селища, що унеможливило обхід до нього іншими дорогами (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На в'їзді в селище Рокитне встановили блокпост

На в'їзді в селище Рокитне встановили блокпост

Щодня з 20:00 до 08:00 припинилося будь-яке пересування громадян і транспортних засобів, за винятком спецтранспорту.

До роботи на КПП залучені патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики. Вони перевіряють температуру і проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу.

В той же час в селі Познань, де теж був зафіксований спалах коронавірусу, блокпост зняли.

Наразі у Рокитнівському районі на COVID-19 захворіла 41 людина.

У Рівненській області через спалах коронавірусу "закрили" ще одне село

Facebook Віталія Коваля

У Рівненській області через спалах коронавірусу "закрили" ще одне село

Facebook Віталія Коваля

У Рівненській області через спалах коронавірусу "закрили" ще одне село

Facebook Віталія Коваля

У Рівненській області через спалах коронавірусу "закрили" ще одне село

Facebook Віталія Коваля

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 9 травня в Рівненській області зафіксовано 877 випадків коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
фотографии вірус
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