У річницю вбивства Ґонґадзе правозахисники та журналісти звернулися до влади

З нагоди 20-ї річниці убивства журналіста Георгія Ґонґадзе правозахисники та журналісти опублікували звернення до української влади з вимогою забезпечити прозорість розслідування справ про вбивства журналістів у країні.

Як повідомила "Українська правда", у п'ятницю, 18 вересня, активісти зібралися біля стели на Майдані Незалежності у Києві, щоб вшанувати їх пам’ять. Насамперед згадали, про страшне убивство Ґонґадзе.

"Жорстокий злочин, а також опубліковані невдовзі так звані "плівки майора Мельниченка", які дали підстави підозрювати у причетності до вбивства тодішнього Президента України Леоніда Кучму, збурили професійну спільноту та суспільство і спровокували масові протести, які згодом переросли в акцію "Україна без Кучми". Та попри тиск громадянського суспільства і міжнародних організацій, крапку в цій справі не поставлено", – зазначили у зверененні.

Правозахисники нагадали, що смерть Ґонґадзе – не єдиний насильницький злочин проти журналіста.

"За роки незалежності в Україні, за даними моніторингових та правозахисних організацій, було вбито кількадесят журналістів. Остаточний список досі не укладено, а винуватці більшості злочинів – не названі", – додали у зверненні.

"4 травня 2019 року в Черкасах жорстоко побили журналіста Вадима Комарова. Через 46 днів, проведених у комі, чоловік помер. Комаров був незручний багатьом впливовим людям у Черкасах, тому отримував регулярні погрози. Злочин досі лишається нерозкритим, а виконавці й замовники — непокараними.

Убивство журналіста в Черкасах не привернуло уваги політиків та рейтингових медіа. Воно не викликало суспільного резонансу й масштабних акцій протесту. Через рік про смерть Вадима Комарова згадують лише близькі та друзі, а також люди та організації, чия робота — контролювати хід подібних справ. За півтора року поліція так і не оприлюднила результатів роботи.

Серед найгучніших справ останнього часу – вбивство 20 липня 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета. Суд над звинуваченими у вбивстві триває, однак усі затримані заперечують свою причетність до злочину і називають переслідування політично вмотивованим. Розслідування щодо замовників убивства виокремлено в окрему справу і досі триває", – наголосили журналісти.

Вони назвали всі зазначені справи яскравим свідченням масштабної і тривожної тенденції, а також наголосили, що у незалежній державі "журналісти не мають зазнавати утисків, нападів й ставати жертвами вбивств, а справи проти виконавців та замовників мають бути розслідувані, а не сфабриковані правоохоронними органами".

"Ми, що нижче підписались, вимагаємо від української влади забезпечити прозоре розслідування цих справ, встановити та назвати замовників вбивств і не допустити виходу на свободу виконавців, чию причетність доведено. Ми також закликаємо захищати діяльність журналістів і вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на інформацію", – закликали у зверненні.

Зазначається, що документ підписали:

Премія імені Георгія Ґонґадзе

Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу

Центр прав людини ZMINA

Інститут масової інформації

Центр Громадянських свобод

ГО "Детектор медіа"

ГО "Львівський Медіафорум"

"Інтерньюз-Україна"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві до 20 річниці вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе відкрили меморіальну дошку, а Радіо Свобода випустило відеоподкаст з унікальними кадрами, оцифрованими вперше.