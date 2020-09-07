На Львівщині асенізаційна машина "Укрзалізниці" скидала нечистоти в річку

Дар'я Дурова Суспільство 19:37, 7.09.2020 Оновлено: 19:46, 7.09.2020

У Львівській області в селі Лавочне зняли асенізаційну машину, яка двічі за день скидала нечистоти в річку Опір.

Інцидент стався 3 вересня. Про це, посилаючись на інформацію від місцевих жителів, повідомила журналістка Світлана Несчетна на сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Уточнюється, що машина з номерними знаками "АА 7319 АВ" належить акціонерному товариству "Укрзалізниця", філія Львівської залізниці "Центр будівельно-монтажних робіт і експлуатації будівель і споруд" (виробничо-структурний підрозділ СУ-1).

Машина, яка зливала нечистоти в Опір.
Скриншот відео
Номерні знаки.
Скриншот відео

Нечистоти скидали в Опір при проведенні ремонтних робіт, після відкачування з каналізаційного люка, розташованого біля перехідного мосту, що веде через річку до бригадного будинку.

За словами місцевих жителів, під час зливу нечистот нібито були присутні заступник підприємства водопостачання та водовідведення і бригадир насосно-фільтрувальної станції.

Зазначається, що річка Опір живить водою колодязі населених пунктів Лавочне, Тернівка, Славське, Тухля, Гребенів та Сколе.

Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Свердловській області (Росія) в річку Вільхівка, яка протікає за 5 км від Білоярської АЕС, потрапила радіоактивна вода.

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