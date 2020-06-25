У ректора Сумського держуніверситету виявили коронавірус: у закладі проводили ЗНО

У ректора Сумського державного університету виявили коронавірус. Саме у цьому закладі 25 червня провели зовнішнє незалежне оцінювання.

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Про це написала ТСН. Інформацію журналістам уже підтвердили у пресцентрі університету. Зазначається, що перед початком ЗНО та після там була проведена дезінфекція.

Сам ректор станом на 25 червня перебував на самоізоляції вдома, він почувався задовільно. Було визначено коло контактних осіб, серед яких опинився і мер Сум.

За словами останнього, 24 червня ректор був присутній на колегії, тому у міській раді розпочалася дезінфекція. Від 26 червня мер теж піде на самоізоляцію, зробить тест на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 червня в Україні офіційно підтверджено 40 008 випадків коронавірусної інфекції. З них 994 було виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом.