У реанімаціях Івано-Франківська не залишилося місць для нових хворих з коронавірусом

У реанімаційних відділеннях двох опорних лікарень Івано-Франківська не залишилося місць для нових хворих з коронавірусом (COVID-19).

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Як повідомила глава управління охорони здоров'я Марія Бойко на нараді в міськраді, яка транслювалася в Facebook, станом на ранок вівторка в Центральній міській клінічній лікарні та Першій міській клінічній лікарні перебували 294 пацієнти з пневмоніями.

"У реанімації на сьогоднішній день знаходиться 18 осіб, тобто в реанімації у нас абсолютно всі ліжка заповнені", – сказала вона.

За словами Бойко, в кожній з цих лікарень у відділеннях інтенсивної терапії перебуває по 9 осіб з важким перебігом хвороби, на апаратах ШВЛ – двоє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 4 серпня в Івано-Франківській області зафіксовано 5041 випадок коронавірусу, з них 127 – за останню добу.