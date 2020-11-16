У разі скасування карантину зростання хворих на коронавірус сягне 30 тисяч на день, – Степанов

Якщо скасувати в Україні посилений карантин, добовий показник захворюваності на коронавірус зроосте до 30 тисяч осіб.

Про це 16 листопада в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що при такій кількості в медичній системі країни станеться колапс.

"Якщо скасувати всі протиепідемічні заходи, а я так розумію, що іноді прямо так налаштовані, то ми побачимо зростання до 20-25-30 тисяч хворих. Потім отримаємо дуже швидку заповненість 100% ліжок в наших лікарнях і колапс медичної системи", – сказав міністр.

Степанов попередив про наслідки пом'якшення карантину. кадр відео

Степанов додав, що в жодній країні світу поки не придумали метод стримування коронавірусу крім карантинних обмежень.

Він уточнив, що зараз важливо перервати ланцюжок передачі захворювання.

Також глава МОЗ зауважив, що багато європейських країн вводять повний локдаун і на термін більше трьох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 16 листопада в Україні було підтверджено 545 689 випадків коронавірусу. З них 9832 були виявлені за попередню добу. Вірус забрав життя вже 9697 чоловік (+95 за добу), водночас 244 197 пацієнтів (+2753) змогли одужати.