У разі появи Януковича в Україні його затримають – Офіс Генпрокурора

Стосовно експрезидента-втікача Віктора Януковича діє друге рішення про заочний арешт, також є вирок, який набув чинності; крім того, суд виніс постанову про його затримання для обрання запобіжного заходу.

Про це в п'ятницю, 20 листопада, заявив на пресконференції заступник керівника департаменту щодо "справ Майдану" Офісу генерального прокурора України Денис Іванов. Він уточнив, що Апеляційний суд Києва досі не видав повного тексту рішення про скасування заочного арешту для Януковича.

За його словами, текст рішення, що озвучили в суді 20 листопада, і той, що було розміщено в інтернеті, "не зовсім відповідає чинному кримінальному законодавству".

"Це моя суб'єктивна думка як прокурора, який підтримує процесуальне керівництво в цьому провадженні", – сказав він.

Іванов зазначив, що апеляційний суд вирішив, нібито наявності міжнародного розшуку Януковича прокурор і слідчий не довели. У зв'язку з цим справу було скеровано на новий розгляд.

Проте заступник начальника департаменту наголосив, якби справді було встановлено такі обставини, то була б "пряма відмова в задоволенні клопотання слідчого і прокурора".

Окремо Іванов зупинився на тому, що суд визнав обґрунтованість обвинувачення Януковича щодо організації силового розгону мітингувальників.

Ухвала щодо скасування рішення про заочний арешт експрезидента-втікача та скерування справи на повторний розгляд має негативні наслідки для слідства лише в тому, що слідчому та прокурору треба заново пройти процес доведення обставин у суді першої інстанції, пояснив правоохоронець.

Він підкреслив, що прокуратура буде підтримувати клопотання про заочний арешт експрезидента у суді першої інстанції.

За інформацією Іванова, рішення Київського апеляційного суду не означає, що Янукович може безперешкодно повернутися в Україну та щодо нього не буде застосовано заходів кримінально-правового характеру.

"Ви всі знаєте, що у справі щодо державної зради вирок набув чинності, його засуджено до 13 років позбавлення волі. В іншому кримінальному провадженні... щодо захоплення державної влади стосовно Януковича обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І щодо цього рішення захист наразі здійснює певні апеляційні процедури", – наголосив Іванов.

Засідання щодо розгляду справи призначено на 28 грудня 2020 року, уточнив він.

Заступник голови департаменту розповів, що після винесення судового рішення про скасування заочного арешту Януковича прокуратура звернулася до суду за наданням дозволу на його затримання. Слідчий суддя Печерського суду дозволив у разі появи підозрюваного затримати його і доставити до суду для вирішення питання про застосування запобіжного заходу, пояснив правоохоронець.

Нагадаємо, що Київський апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду столиці від 12 травня 2020 року щодо заочного арешту Януковича як таку, що є "незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, що винесена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону". Про це говориться у роз’ясненні на сайті суду.

"Скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук, як того вимагають положення ч. 6 ст. 193 КПК України", – уточнюється в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, ще в січні 2019 року суд над Януковичем виніс вирок: визнання винним і позбавлення волі строком на 13 років.

Януковича визнали винним у державній зраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Однак його виправдали за звинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей.

За словами колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, Януковичу вдалося втекти з України в лютому 2014 року завдяки тому, що він зі своєї резиденції в Межигір'ї попрямував до Криму, де сховався на базі військово-морських сил Росії. Відтоді колишній президент перебуває на території країни-агресора.