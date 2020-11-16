У разі повного локдауну кордони України можуть закрити, – Кулеба

У разі запровадження повного локдауну через коронавірус Україна знову може закрити кордони.

Про це заявив очільник Міністерство закордонних справ України Дмитро Кулеба 16 листопада в ефірі телеканалу "Україна 24". Проте розглядати це питання найближчим часом уряд не планує, наголосив він.

Кулеба зазначив, що уникнути повного локдауну Україні дозволило введення карантину вихідного дня. Саме тому міністр не очікує розгляду урядом питання закриття кордонів найближчими днями.

22 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що локдаун в Україні можливий у разі 15 тис. випадків коронавірусу (COVID-19) на добу. За його словами, на початку епідемії влада розглядала варіант введення жорсткого карантину вже за 5 тис. нових хворих на добу. Очільник держави наголосив, що економіка країни може не витримати повного локдауну, а головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав ймовірність таких жорстких заходів в Україні виключно запасним варіантом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що уряд Словаччини змінив умови в’їзду на територію своєї держави, закривши деякі пункти пропуску на кордоні з Україною. Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, з 09:00 9 листопада тимчасово закрито пункт пропуску "Велке Слеменце", з українського боку – "Малі Селменці".