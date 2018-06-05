В Раду можуть пройти відразу кілька нових партій - опитування

Якби парламентські вибори в Україні проходили в травні 2018 року, то найбільшу підтримку отримали б партії "Батьківщина", "Громадянська позиція" і "Опозиційний блок". При цьому в Раду можуть пройти політсили, що не мають фракцій у нинішньому скликанні.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, профінансованого Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Так, серед тих, хто збирається взяти участь у виборах, 12,6% респондентів віддали б голоси за "Батьківщину". Партія "Громадянська позиція" отримала б 10,7%.

Далі йдуть "Опозиційний блок" - 8,5%, партія "За життя" - 8,1%, Радикальна партія Олега Ляшка - 7,9%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7,8%. Також, подолати 5%-й виборчий бар'єр і пройти до Верховної Ради можуть "Самопоміч" - (5,1%) і недавно зареєстрована партія "Слуга народу" (5,0%).

Опитування було проведено з 19 по 25 травня 2018 року серед 2019 респондентів у всіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також дане опитування показало фаворитів президентських виборів.