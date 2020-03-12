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12 березня • оновлено в 23:29
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У Радомишлі ввели режим НС через коронавірус: що відбувається

6.6т
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У Радомишлі (Житомирська область) ввели режим надзвичайного стану через коронавірус, який виявили у 71-річної пенсіонерки.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечка під час брифінгу у четвер, 12 березня.

"Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема, закриття розважальних закладів та місць знаходження великої кількості людей", – сказав він.

При цьому поки що не планується введення надзвичайного стану в області або в усьому районі.

Як повідомив директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов, хвора жінка 8 березня ходила до церкви, тоді як симптоми хвороби у неї почали проявлятися ще 3 березня.

У зв'язку з цим йде робота зі священиками з виявлення людей, які в той день відвідували храм.

У близьких пенсіонерки коронавірусу поки не виявили, однак на обсервацію відправили шістьох її родичів, чотирьох гостей з Радомишля і двох з Києва.

У Радомишлі виявили коронавірус

У Радомишлі виявили коронавірус

uni-travel.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, всього в Україні троє осіб з коронавірусом станом на 12 березня. У Чернівцях недавно у 39-річного чоловіка, який захворів коронавірусом, повторні тести на інфекцію дали позитивний результат.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Житомир
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