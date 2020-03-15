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15 березня • оновлено в 15:53
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У Радомишлі відкрили ринок і грубо порушили карантин

6.8т
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У Радомишлі на Житомирщині, де зафіксували випадок зараження коронавірусом і першу смерть від COVID-19, незважаючи на заборону місцевої влади відкрився продовольчий ринок.

Про це повідомляє пресслужба Радомишльської міської ради у Facebook. Чиновники обурилися, що всупереч їхнім рекомендаціям, люди пішли на порушення.

Зазначається, що у зв'язку з епідемічною ситуацією, викликаною COVID-19, з метою недопущення поширення інфекції серед населення громади комісія з мерії ухвалила рішення про тимчасове припинення роботи всіх ринків, підприємств громадського харчування, ресторанного господарства на території міста, а також розважальних закладів.

У Радомишлі відкрився ринок, незважаючи на заборону

У Радомишлі відкрився ринок, незважаючи на заборону

Цікаво, що мер міста Володимир Тетерський у телефонному режимі особисто повідомив керівництву ринку та інших закладів про це рішення.

"Однак міський ринок 15 березня 2020 року розпочав свою роботу. Спільними діями інспектора з благоустрою міської ради та працівників Радомишльського відділення поліції роботу ринку було припинено", – йдеться в повідомленні.

У Радомишлі відкрили ринок і грубо порушили карантин

Facebook/Радомишльська міська рада

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Житомир
Теги
заборона ринок вірус
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну надо же на х*хлах зарабатывать
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Это рынок на фото?
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