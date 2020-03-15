У Радомишлі відкрили ринок і грубо порушили карантин

У Радомишлі на Житомирщині, де зафіксували випадок зараження коронавірусом і першу смерть від COVID-19, незважаючи на заборону місцевої влади відкрився продовольчий ринок.
Про це повідомляє пресслужба Радомишльської міської ради у Facebook. Чиновники обурилися, що всупереч їхнім рекомендаціям, люди пішли на порушення.
Зазначається, що у зв'язку з епідемічною ситуацією, викликаною COVID-19, з метою недопущення поширення інфекції серед населення громади комісія з мерії ухвалила рішення про тимчасове припинення роботи всіх ринків, підприємств громадського харчування, ресторанного господарства на території міста, а також розважальних закладів.
У Радомишлі відкрився ринок, незважаючи на заборону
Цікаво, що мер міста Володимир Тетерський у телефонному режимі особисто повідомив керівництву ринку та інших закладів про це рішення.
"Однак міський ринок 15 березня 2020 року розпочав свою роботу. Спільними діями інспектора з благоустрою міської ради та працівників Радомишльського відділення поліції роботу ринку було припинено", – йдеться в повідомленні.
Facebook/Радомишльська міська рада
Як писав OBOZREVATEL:
13 березня в Радомишлі від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
Серед 22 осіб, ізольованих через контакти з інфікованою пацієнткою, виявилися двоє жителів Києва.
Незабаром місцева влада оголосила, що в Радомишлі вводять режим надзвичайного стану.
З'явилося відео, як у місті рятувальники в захисних костюмах дезінфікують приміщення громадського призначення.
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