У Раді зібралися розглядати законопроєкт про російську мову у школах: посипалася критика

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував внести до порядку денного засідання Верховної Ради скандальний законопроект, який переносить на 2023 рік перехід російськомовних шкіл на українську мову навчання.

Про це написали на своїх сторінках в Facebook народні депутати Андрій Парубій, Микола Княжицький, Володимир Ар'єв і партія Голос. Спікер ВР Дмитро Разумков підтримав пропозицію і порекомендував апарату Ради "врахувати її, наприклад, на четвер".

"Сьогодні на погоджувальній раді голова партії "Слуга народу" Корнієнко запропонував розглянути на цьому тижні законопроект Бужанського про скасування обов'язкового вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою. Голова Верховної Ради Разумков підтримав цю пропозицію і висловив бажання розглядати її в четвер, в день 30 річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України. Це глум і над нашою мовою, і над нашою державою!" – написав народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

Княжицький назвав розгляд законопроекту Бужанського глумом над мовою і державою (Facebook Миколи Княжицького)

У партії Голос заявили, що "обмеження прав російськомовних", про яких говорять деякі депутати "Слуги народу", – це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія почала збройну агресію проти нас".

У партії Голос заявили про "методички Кремля" (Facebook Голос)

Нардеп від "Європейської солідарності" Андрій Парубій назвав включення до порядку денного законопроекту № 2362 "атакою на мову".

Парубій назвав включення до порядку денного законопроекту № 2362 "атакою на мову". (Facebook Андрія Парубія)

"У четвер команда Зеленського хоче прийняти скандальний законопроект депутата Бужанського № 2362" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в навчальних закладах " – скасувати обов'язкове вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою.

Цинічні Слуги народу хочуть зробити це в день 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України – фактично знищити і наш Закон про мову, і наш Закон про освіту!

Переконаний, що в цей день всі українські патріотичні сили повинні об'єднати зусилля – і в парламенті, і на вулицях міст дати жорстку відсіч спробам знищити Закон про мову – не допустити прийняття скандального законопроекту депутата Бужанського. Разом ми сильні! Мова має значення! " – написав Парубій.

Об'єднатися заради захисту української мови закликав і народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв.

"Слуги народу провалили все, що тільки можливо, і тепер вирішили підірвати ситуацію в країні. Тільки що голова їхньої партії і автор "корабельної сосни" Корнієнко наполіг на включенні до порядку денного Верховної Ради законопроекту ватника Бужанського, який обмежує українську мову. В четвер. У день 30-річчя проголошення Акту про державний суверенітет України!

Всі, для кого відродження української мови є принциповим, я закликаю вас до об'єднання, до масових акцій протесту. Як можна більш масових, щоб у слуг агресора відбило бажання піднімати такі питання.

Україна у нас одна. Українська мова теж. Її кілька століть дискримінували на землі, де вона з'явилася. У нас немає іншої країни, де ми можемо вільно говорити українською. Тому, русифікатори повинні зарубати собі на носі: НІКОЛИ ЗНОВУ! " – написав Ар'єв.

Ар'єв закликав українців об'єднатися заради захисту рідної мови (Facebook Володимира Ар'єва)

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