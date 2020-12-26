У 'Слузі народу' закликали ввести в Україні повний локдаун із зупинкою транспорту

Депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетьманцев заявив, що на ситуацію з пандемією коронавірусу в Україні може вплинути введення повного локдауну з зупинкою транспорту.

За його словами, немає іншого шляху стримування пандемії, ніж такі обмеження. Про це Гетьманцев заявив в інтерв'ю для видання "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Взагалі моя точка зору – я прихильник повного локдауну з припиненням транспорту. Будь-які обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо", – сказав депутат.

Гетьманцев відзначив, що рішення уряду про карантин "вихідного дня" на сьогоднішній день дозволило спостерігати менші цифри заражених коронавірусом в Україні.

На його думку, український уряд вирішив зробити компромісні заходи, ввівши "карантин вихідного дня", а також локдаун з 8 січня, не припинивши роботу транспорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початком локдауну в Україні обрали 8 січня, оскільки саме така дата була запропонована аналітиками Ради національної безпеки і оборони та Міністерства охорони здоров'я.