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У Раді захотіли штрафувати українців за неприбирання за улюбленцями на вулиці

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
5,6 т.
Українців хочуть штрафувати за екскременти улюбленців на вулиці

Українців хочуть штрафувати за екскременти улюбленців на вулиці. ТСН

У Верховну Раду України внесено законопроєкт №3797, який передбачає накладання штрафів на тих власників домашніх тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями під час прогулянок на вулиці.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціаторами документу є 28 нардепів, серед яких – представники "Слуги народу", "Голосу", "Батьківщини" та інших політичних сил та об'єднань.

Зокрема, внесений на розгляд законопроєкт передбачає штраф за неприбирання екскрементів домашньої тварини:

  • у будівлях загального користування;

  • на дитячих та спортивних майданчиках;

  • зупинках громадського транспорту;

  • підземних переходах;

  • тротуарах;

  • у зонах відпочинку тощо.

Розмір штрафу становитиме 170-340 гривень за перше порушення правил та 3 400-5 100 грн за повторне або те, яке призвело до заподіяння шкоди здоров'ю людей або їхньому майну.

Крім того, у законопроєкті прописане збільшення штрафів за:

  • порушення правил утримання домашніх тварин;

  • їхнє утримання в місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість;

  • утримання неідентифікованих та/або незареєстрованих домашніх тварин;

  • відсутність на них, якщо вони перебувають за межами місця утримання, засобів ідентифікації;

  • вигулювання собак у заборонених для цього місцях.

За вчинення таких порушень громадянам доведеться заплатити 850-1 700 грн, а посадовим особам – 1 190-2 040 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також нардепи від "Слуги народу" розробили законопроєкт №3796. Ним пропонують зобов'язати всіх власників тварин в Україні надавати їм спеціальний номер, а опісля вносити його до реєстру разом з іменем господаря та його адресою. Така процедура буде платною, проте її вартість поки що не визначили.

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