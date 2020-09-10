У Раді захотіли штрафувати українців за неприбирання за улюбленцями на вулиці

У Верховну Раду України внесено законопроєкт №3797, який передбачає накладання штрафів на тих власників домашніх тварин, які не прибирають за своїми улюбленцями під час прогулянок на вулиці.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціаторами документу є 28 нардепів, серед яких – представники "Слуги народу", "Голосу", "Батьківщини" та інших політичних сил та об'єднань.

Зокрема, внесений на розгляд законопроєкт передбачає штраф за неприбирання екскрементів домашньої тварини:

у будівлях загального користування;

на дитячих та спортивних майданчиках;

зупинках громадського транспорту;

підземних переходах;

тротуарах;

у зонах відпочинку тощо.

Розмір штрафу становитиме 170-340 гривень за перше порушення правил та 3 400-5 100 грн за повторне або те, яке призвело до заподіяння шкоди здоров'ю людей або їхньому майну.

Крім того, у законопроєкті прописане збільшення штрафів за:

порушення правил утримання домашніх тварин;

їхнє утримання в місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість;

утримання неідентифікованих та/або незареєстрованих домашніх тварин;

відсутність на них, якщо вони перебувають за межами місця утримання, засобів ідентифікації;

вигулювання собак у заборонених для цього місцях.

За вчинення таких порушень громадянам доведеться заплатити 850-1 700 грн, а посадовим особам – 1 190-2 040 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також нардепи від "Слуги народу" розробили законопроєкт №3796. Ним пропонують зобов'язати всіх власників тварин в Україні надавати їм спеціальний номер, а опісля вносити його до реєстру разом з іменем господаря та його адресою. Така процедура буде платною, проте її вартість поки що не визначили.

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