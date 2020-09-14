У Раді заговорили про ймовірну військову агресію Росії з боку Білорусі

Карина Бондаренко Суспільство 11:30, 14.09.2020 Оновлено: 11:57, 14.09.2020

У Верховній Раді України не відкинули ймовірність російської військової агресії з боку Білорусі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава комітету ВР з питань національної безпеки Олександр Завітневич.

За його словами, військова небезпека з території Білорусі існує і нею не можна нехтувати. При цьому вона менш імовірна, ніж агресія з території Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, сумарні втрати Росії на підтримку білоруської економіки за останні 25 років, протягом яких країною керує Олександр Лукашенко, становлять щонайменше $ 98,7 млрд у номінальних цифрах, а з урахуванням інфляції в цінах 2019 року – $116,1 млрд.

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