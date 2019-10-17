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17 жовтня • оновлено в 17:48
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"Виносять мішками": в мережу потрапило показове відео з Ради

1.9т Читати матеріал російською

У мережі показали, як у Верховній Раді після засідання мішками виносять із сесійної зали макулатуру.

Відповідне відео, зняте в четвер, 17 жовтня, опублікував на своїй сторінці в Facebook фотограф Ян Доброносов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Коли у когось перерва", – підписав він.

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У Раді виносять мішками макулатуру

У Раді виносять мішками макулатуру

Скріншот з відео

У мережі бурхливо відреагували на молодих людей, які збирають папери. "Діджіталізація швидше потрібна", "І жуйки від столів повіддирайте", "Можна в макулатуру здавати і був би у хлопців додатковий заробіток", "Скільки паперу викидають!", "Це від "Слуги народу". Хлопці відпрацьовують входження в список" , "Прекрасна ілюстрація необхідності електронного документообігу", "Мішками носять", – написали в коментарях.

"Виносять мішками": в мережу потрапило показове відео з Ради
"Виносять мішками": в мережу потрапило показове відео з Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк заснув у Верховній Раді, чим розсмішив мережу.

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Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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