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7 лютого • оновлено в 09:31
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У Раді відбудеться фотовиставка, присвячена передчасно народженим дітям

1.6т
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У Верховній Раді України відбудеться фотовиставка "Маленькі дива", присвячена передчасно народженим дітям.

Виставка проходитиме з 4 по 7 лютого 2020 року в холі третього поверху Ради. Крім того, 6 лютого з 12-00 до 14-00 відбудеться інформаційна сесія ГО "Асоціація батьків передчасно народжених дітей "Ранні Пташки", на якій можна буде поспілкуватись з представниками організації.

За словами організаторів, мета заходу – привернути увагу до передчасного народження дітей та проблем, з якими стикаються батьки. Світова статистика каже, що 10% новонароджених з’являються на світ раніше строку. Така ситуація і в Україні, тобто на рік це приблизно 20 тисяч дітей.

У Раді відбудеться фотовиставка, присвячена передчасно народженим дітям

"Передчасного народження дитини не очікує ніхто. Але діти, які поспішили народитись на світ, мають такі самі шанси на життя, як і народжені вчасно малюки. На шляху "ранніх пташок" стоять численні перешкоди, як потреба у специфічних препаратах для харчування та відкриття легень, тривалому спеціалізованому догляді. У середньому витрати родини на виходжування дитини складають до 100 тисяч гривень, які є далеко не у кожної сім’ї", – сказано у прессрелізі заходу.

Організатори уточнюють, що проект є результатом успішної співпраці фотографки Кристини Бессолової та Перинатального центру Києва, який спеціалізується на виходжуванні передчасно народжених дітей.

У Раді відбудеться фотовиставка, присвячена передчасно народженим дітям

"Відвідувачі виставки зможуть не лише побачити фотороботи, а й отримати символічну листівку, основану на історії реальної дівчинки Серафими, що народилась з вагою 1300г. Ця листівка доволі детально описує непростий шлях родин, у яких з’являються передчасно народжені діти, і ті складності, які доводиться долати цим немовлятам, прямуючи до здорового та повноцінного життя.

В листівці Серафима звертається до депутатів, розповідаючи про складнощі з забезпеченням парентеральним (внутрішньовенним) харчуванням, катамнестичним (спеціалізованим) спостереженням, і просить їхньої допомоги", – сказано у прессрелізі.

У Раді відбудеться фотовиставка, присвячена передчасно народженим дітям

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хорошо, что во всем остальном в медицине Украины проблем никаких, можно на частные вопросы отвлекаться, красота просто
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