У Раді ухвалять новий документ щодо COVID-19: опубліковано його текст і порядок денний на 20 жовтня
На погоджувальній раді голів фракцій назвали порядок денний засідання Верховної Ради України 20 жовтня.
Зокрема, планується ухвалення нового документу щодо COVID-19, повідомив Telegram-канал "Залізний нардеп".
Проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" парламентарії розглянуть відразу після виступу президента Володимира Зеленського, призначеного на 10.30.
Документ передбачає:
створення штабу боротьби з вірусом на чолі з президентом;
введення масового тестування;
створення мобільних бригад;
забезпечення роботи контактної телефонної лінії;
перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусної хвороби;
збільшення потужностей лабораторій.
Також депутати планують заслухати міністра охорони здоров'я України щодо поточного стану справ із захворюванням COVID-19.
Крім цього, на порядку денному засідання ВР – виступ представників фракцій.
Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету на черговому засіданні парламенту не розглядатимуть.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як повідомив OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою з традиційним щорічним посланням, де дасть відповіді на запитання, які ставлять депутати й суспільство.