У Раді ухвалять новий документ щодо COVID-19: опубліковано його текст і порядок денний на 20 жовтня

Obozrevatel Суспільство 13:14, 19.10.2020 Оновлено: 14:17, 19.10.2020

На погоджувальній раді голів фракцій назвали порядок денний засідання Верховної Ради України 20 жовтня.

Зокрема, планується ухвалення нового документу щодо COVID-19, повідомив Telegram-канал "Залізний нардеп".

Проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" парламентарії розглянуть відразу після виступу президента Володимира Зеленського, призначеного на 10.30.

Документ передбачає:

  • створення штабу боротьби з вірусом на чолі з президентом;

  • введення масового тестування;

  • створення мобільних бригад;

  • забезпечення роботи контактної телефонної лінії;

  • перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусної хвороби;

  • збільшення потужностей лабораторій.

Також депутати планують заслухати міністра охорони здоров'я України щодо поточного стану справ із захворюванням COVID-19.

Крім цього, на порядку денному засідання ВР – виступ представників фракцій.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету на черговому засіданні парламенту не розглядатимуть.

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Публікація про порядок денний засідання парламенту
Telegram Залізний нардеп

Як повідомив OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою з традиційним щорічним посланням, де дасть відповіді на запитання, які ставлять депутати й суспільство.

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