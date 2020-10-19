У Раді ухвалять новий документ щодо COVID-19: опубліковано його текст і порядок денний на 20 жовтня

На погоджувальній раді голів фракцій назвали порядок денний засідання Верховної Ради України 20 жовтня.

Зокрема, планується ухвалення нового документу по COVID-19, повідомив Telegram-канал "Залізний нардеп".

Проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" парламентарії розглянуть відразу після виступу президента Володимира Зеленського, призначеного на 10.30.

Документ передбачає:

створення штабу боротьби з вірусом на чолі з президентом;

введення масового тестування;

створення мобільних бригад;

забезпечення роботи контактної телефонної лінії;

перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусної хвороби;

збільшення потужностей лабораторій.

Також депутати планують заслухати міністра охорони здоров'я України щодо поточного стану справ із захворюванням COVID-19.

Крім цього, на порядку денному засідання ВР – виступ представників фракцій.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету на черговому засіданні парламенту не розглядатимуть.

Як повідомив OBOZREVATEL, щоб отримати від держави за контрактом з Національною службою здоров'я України безкоштовне лікування від COVID-19 потрібно мати позитивний тест на коронавірус.