У Раді ухвалять новий документ щодо COVID-19: опубліковано його текст і порядок денний на 20 жовтня
Українців закликали максимально піклуватися про своє здоров'я та безпеку близьких
Зараз у лікарнях спостерігається критична ситуація, оскільки багато лікарів самі заразилися COVID-19
Люди повинні змінити свій стиль життя, щоб убезпечитися від коронавірусу
На погоджувальній раді голів фракцій назвали порядок денний засідання Верховної Ради України 20 жовтня.
Зокрема, планується ухвалення нового документу по COVID-19, повідомив Telegram-канал "Залізний нардеп".
Проєкт постанови №4228 "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) і захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз" парламентарії розглянуть відразу після виступу президента Володимира Зеленського, призначеного на 10.30.
Документ передбачає:
створення штабу боротьби з вірусом на чолі з президентом;
введення масового тестування;
створення мобільних бригад;
забезпечення роботи контактної телефонної лінії;
перепрофілювання лікарень під відділення для лікування коронавірусної хвороби;
збільшення потужностей лабораторій.
Також депутати планують заслухати міністра охорони здоров'я України щодо поточного стану справ із захворюванням COVID-19.
Крім цього, на порядку денному засідання ВР – виступ представників фракцій.
Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету на черговому засіданні парламенту не розглядатимуть.
Як повідомив OBOZREVATEL, щоб отримати від держави за контрактом з Національною службою здоров'я України безкоштовне лікування від COVID-19 потрібно мати позитивний тест на коронавірус.