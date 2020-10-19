У Раді сказали, чи закриють школи в Україні після канікул

Початкову школу і дитячі садочки з листопада не будуть закривати на карантин навіть при найгіршому розвитку епідемії коронавірусу в Україні.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Сергій Бабак, передає РБК-Україна. Він зазначив, що рішення погоджено з Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.

Нардеп висловив думку, що діти не можуть займатися дистанційно, оскільки в такому віці у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб самоорганізуватися.

За словами Бабака, після осінніх канікул діти повернуться в школи, якщо дозволятиме епідемічна ситуація. В іншому випадку, вони будуть тимчасово переведені на дистанційне навчання.

При цьому всі обмеження будуть на рівні рекомендацій від уряду в залежності від карантинних зон. Далі рішення буде за місцевою владою, додав нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів порекомендував школам в Україні змістити осінні канікули і провести їх з 15 по 30 жовтня. Однак деякі не послухалися і пустили школярів на навчання.