У Раді сказали, чи закриють школи в Україні після канікул
Школярі в Україні пішли на осінні канікули
Після відпочинку вони можуть не вийти на навчання через коронавірус
У разі поганої епідемічної ситуації, вони будуть вчитися дистанційно
Початкову школу і дитячі садочки з листопада не будуть закривати на карантин навіть при найгіршому розвитку епідемії коронавірусу в Україні.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Сергій Бабак, передає РБК-Україна. Він зазначив, що рішення погоджено з Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров'я.
Нардеп висловив думку, що діти не можуть займатися дистанційно, оскільки в такому віці у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб самоорганізуватися.
За словами Бабака, після осінніх канікул діти повернуться в школи, якщо дозволятиме епідемічна ситуація. В іншому випадку, вони будуть тимчасово переведені на дистанційне навчання.
При цьому всі обмеження будуть на рівні рекомендацій від уряду в залежності від карантинних зон. Далі рішення буде за місцевою владою, додав нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кабінет міністрів порекомендував школам в Україні змістити осінні канікули і провести їх з 15 по 30 жовтня. Однак деякі не послухалися і пустили школярів на навчання.