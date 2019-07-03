У Раді підтримали введення хімічної кастрації та реєстру педофілів: що далі

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів рекомендував парламенту ухвалити законопроект № 6607 про створення реєстру педофілів, хімічну кастрацію і посилення покарання для них.

Про це у середу, 3 липня, повідомив у Facebook позафракційний народний депутат Масутафа Найєм, який є одним із ініціаторів нововведення. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Парламентський комітет із питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити в цілому законопроект № 6607 про створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини щодо малолітніх, і посилення відповідальності за ці злочини", — написав він.

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Нардеп також розповів, що такому рішення посприяла також підтримка суспільства. Відповідна електронна петиція зібрала 30 тисяч голосів.

Підтвердила рішення комітету також заступник директора Департаменту комунікації Національної поліції Ольга Атаманова, оприлюднивши відео з засідання.

Зазначимо, цим документом пропонується також хімічна кастрація. Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини або мають поставлений психіатрами діагноз "педофілія".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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