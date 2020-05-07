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7 травня • оновлено в 18:49
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/ Суспільство

У Раді озвучили вердикт щодо санкцій проти "ВКонтакте" і "Однокласників"

3.5т
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Комітет з питань національної безпеки Верховної Ради підтримав постанову про продовження заборони соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласників" і деяких інших російських ресурсів в Україні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член комітету, нардеп від "Голосу" Роман Лозинський. Він зазначив, що голосування за постанову має відбутися на найближчому засіданні.

Заборона "ВКонтакте" і "Однокласників" в Україні

Заборона "ВКонтакте" і "Однокласників" в Україні

РБК-Украина

"Поки мовчить Президент і РНБО, ми зробили ще один крок проти цифрової зброї окупанта! Тільки що Комітет національної безпеки підтримав нашу постанову про подальше блокування російських соцмереж. І рекомендував парламенту прийняти постанову", – написав Лозинський.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Служба безпеки запропонувала продовжити санкції щодо російських соціальних мереж "Однокласники" і "ВКонтакте", які заборонені в Україні, ще на три роки.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Теги
Однокласники вконтакте
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
свобода слова при фашистском режиме Идиократии она такая...
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5
1
ковпак сидор
ковпак сидор
Так сколько денег освоено, вот в чем вопрос, а про VPN, не, не слышали?
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6
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Все равно все лазят! Запрет для дypaчья!
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7
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кристина Cтефанова, статистику поглянь, довбешко!
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