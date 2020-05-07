У Раді озвучили вердикт щодо санкцій проти "ВКонтакте" і "Однокласників"

Комітет з питань національної безпеки Верховної Ради підтримав постанову про продовження заборони соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласників" і деяких інших російських ресурсів в Україні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив член комітету, нардеп від "Голосу" Роман Лозинський. Він зазначив, що голосування за постанову має відбутися на найближчому засіданні.

Заборона "ВКонтакте" і "Однокласників" в Україні РБК-Украина

"Поки мовчить Президент і РНБО, ми зробили ще один крок проти цифрової зброї окупанта! Тільки що Комітет національної безпеки підтримав нашу постанову про подальше блокування російських соцмереж. І рекомендував парламенту прийняти постанову", – написав Лозинський.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Служба безпеки запропонувала продовжити санкції щодо російських соціальних мереж "Однокласники" і "ВКонтакте", які заборонені в Україні, ще на три роки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал