У Раді хочуть віддати дитсадки приватним інвесторам: нардеп пояснив план.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який повинен врегулювати проблему з чергами в дитячі садки.

Як говориться в матеріалі "ТСН", документ вніс до парламенту народний депутат Сергій Лабазюк. Він пропонує, щоб місцева влада за невисоку плату здавала в оренду комунальний заклад приватним інвесторам. Ті повинні його реконструювати і побудувати дитячий садок.

Навчання в такому закладі буде платним. Безкоштовно буде для дітей пільгових категорій, зокрема, з багатодітних сімей.

"Передаючи за одну гривню в оренду на умовах, де буде чітко прописано скільки повинно бути створено місць, на яких умовах, ми маємо можливість швидше отримати дитячі садки, і не створюючи навантаження на бюджет. Це будуть платні дитсадки. Але на таких умовах, які будуть прописані в конкурсних засадах. Міськвиконком з інвестором повинні прописати це в конкурсних умовах", – каже нардеп.

Як повідомляє видання, у черзі в дошкільні установи зараз знаходиться щонайменше тридцять тисяч дітей. Особливо гостро відчувається проблема в містах-мільйонниках, а також містах, де швидкими темпами зводять багатоповерхівки.

За інформацією Міністерства освіти і науки, найскладніша ситуація з чергами в дитсадки в Дніпропетровській області. Там майже п'ять тисяч дітей не можуть потрапити в дошкільний заклад.

Педагоги кажуть, що найчастіше черги існують у великих містах, зокрема Києві, Дніпропетровській, Львівській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 червня, після чергового етапу ослаблення карантину, знову дозволили працювати дитячим садкам. Однак батьків закликали пояснити дітям нові правила про те, як тепер вести себе в таких закладах.