У Раді хочуть перевести громадський транспорт на погодинний графік

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький ініціював зупинку на певні години роботи громадського транспорту для протидії поширенню коронавірусу у країні.

Про таку ініціативу разом із представниками депутатських фракцій і груп він повідомив на засіданні Погоджувальної ради, передає "Укрінформ". За його словами, питання має бути розглянуто на позачерговому засідання Ради 17 березня.

Крім того, депутати пропонуватимуть Раді посилити карантинні заходи. Зокрема, зупинити виробництво усього, що не стосується життєзабезпечення країни.

"Ми сьогодні на групі разом з усіма представниками усіх фракцій і груп вирішили ініціювати на цьому ж засіданні на вівторок постанову Верховної Ради по збільшенню карантинних заходів – ресторани, кафе, салони краси, спортивні клуби... І ще раз зараз будемо розмовляти, але ми вважаємо що громадський транспорт треба зупиняти й робити його по деяких годинах. Усе, що не стосується життєзабезпечення країни – молоко, хліб, я маю на увазі виробництво, має бути зупинено, це наша буде пропозиція Верховній Раді на завтра", – сказав Радуцький.

Нагадаємо, що 16 березня ще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим COVID-19. Так, усього в Україні зареєстровано п'ять лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, чотири у Чернівецькій області та один у Житомирській, який став смертельним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус запідозрили в семи областях України. Жорсткі обмеження ввели в Івано-Франківську, Львові та Одесі. У містах закрили все, крім продуктових магазинів, аптек і заправок.

Опівночі понеділка, 16 березня, Україна закрила майже сотню пунктів пропуску через карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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