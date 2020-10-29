У п'ятницю по Україні оголошено штормове попередження: синоптики прогнозують дощі

Погода в Україні в п'ятницю, 30 жовтня, буде місцями дощовою. Також оголошено штормове попередження.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, вночі та вранці по країні, крім сходу, тумани.

У західних та східних областях, вдень у Вінницькій і більшості північних областей місцями невеликий дощ. У найближчу ніч на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом.

Температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 10 тепла, вдень +9+14. На півдні до 17 градусів.

Також по країні оголошено штормове попередження 30 жовтня. Вночі та вранці, крім західних областей, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

В Укргідрометцентрі попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко спрогнозувала на 31 жовтня і 2 листопада похолодання і дощі.