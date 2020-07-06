У Путіна пообіцяли "допомогу" Донбасу і відхрестилися від інтеграції з терористами.

Прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито не має даних про жодні кроки "в бік зближення окупованого Донбасу з Росією".

При цьому він зазначив, що Росія продовжить допомагати окупованим територіям східної частини України, оскільки, за його словами, врегулювання ситуації в регіоні нібито немає, передає Telegram-канал "Ви слухали маяк".

Він наголосив, що дуже багато громадян терористичних незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" отримали російське громадянство.

"Дійсно, багато громадян з цих республік отримали російське громадянство. Рішення про надання громадянства було ухвалено суто з гуманітарних міркувань, коли громадяни були по суті відірвані своєю країною. Що стосується кроків де-факто у бік Росії, то мені нічого не відомо з цього приводу. І в Кремлі продовжують назвати ці території Південним сходом України", – сказав він.

Нагадаємо, раніше колишній так званий прем'єр-міністр "ДНР" Олександр Бородай заявив, що республіки Донбасу в найближчому майбутньому увійдуть до складу Росії. "Я впевнений в тому, що у відносно швидкі терміни республіки Донбасу стануть вже не де-факто частиною Російської Федерації – де-факто вони вже є частиною РФ, – а стануть такою і де-юре", – сказав Бородай.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість вимог Росії до України. "Ніхто від України нічого не може вимагати, ми – незалежна країна", – наголосив він, відповідаючи на запитання з приводу закону про особливий статус Донбасу, який Москва зажадала від Києва надати до 6 липня.

У Путіна пообіцяли "допомогу" Донбасу і відхрестилися від інтеграції з терористами Telegram/Вы слушали маяк

Як повідомляв OBOZREVATEL, лондонський Dossier Centre передав неофіційний робочий документ російської делегації на зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки", в якому зазначалося, що Росія вимагає від України терміново закріпити в Конституції особливий статус Донбасу.