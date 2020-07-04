У Путіна немає сил на нову війну проти України, – російський журналіст

У російського президента Володимира Путіна немає ні сил, ні економічних ресурсів на нову військову агресію проти України.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав журналіст з РФ Олександр Кушнарь. За його словами, зараз Кремль зосереджений на утримання своєї влади всередині країни і підтримці ситуації на Донбасі і в Криму.

"Ескалації в Україні не буде. У Росії на це немає ніяких сил, ні фінансових, ні військових, ні, найголовніше, моральних. Ось в 14-му році був драйв, а зараз він абсолютно втрачений. Кремль буде зайнятий підтримкою своєї влади в країні, може, ще на Донбасі і в Криму. Інших зовнішніх агресивних авантюр не буде", – запевнив журналіст.

Він процитував недавню статтю CNN, де високопоставлені чиновники адміністрації американського президента Дональда Трампа говорили, що Росія втрачає свій вплив у світі.

"Там писалося, що Росія – це другосортна тоталітарна держава, яка слабшає, деградує і знаходиться на схилі своїх сил. Там ще згадувалося, що вона виробляє всього лише 4% або навіть менше 4% світового ВВП. Це власне енергоресурси. Але якщо нафта знову впаде до 20 доларів – все, немає цих 4% ВВП", – підсумував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського політолога Валерія Солов'я, російський президент Володимир Путін може готуватися до війни з Україною, незважаючи на світову кризу, викликану пандемією коронавірусу.