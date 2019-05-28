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/Розслідування

"У Путіна не все добре": у США дали прогноз на пряме вторгнення Росії в Україну

2.4тЧитати матеріал російською

Падіння рейтингу президента Росії Володимира Путіна не стане причиною ескалації військових дій і захоплення нових територій в Україні.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" американський політолог Семюел Чарап. За його словами, існує теорія, що саме падіння рейтингу штовхає президента РФ на агресивні дії по відношенню до інших країн, але сам Чарап не є її прихильником.

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"Другого ж Криму немає. Крим завжди займав особливе місце в суспільній свідомості росіян. Я не бачу можливості це повторити на іншій території", – пояснив він свою позицію.

На питання, чи є загроза для Одеської області, оскільки вона розташована поруч із Придністров'ям, він відповів негативно. Політолог вважає, що можливість захопити цей регіон була у росіян у травні 2014 року після подій у будинку профспілок, але вони не пішли на такий крок.

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Анексія Криму

Анексія Криму

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"У Путіна не все добре, але це не означає, що він буде війну влаштовувати. Можливості для якісно більшої ескалації, яка не приведе ще більше до санкцій, я не бачу", – уточнив Чарап.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті НАТО було опубліковано заяву із закликом Росії вивести війська з Криму, оскільки Альянс не визнає анексію українського півострова.

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Теми
анексія КримуТрагедія 2 травня в Одесі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Крим
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