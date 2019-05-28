"У Путіна не все добре": у США дали прогноз на пряме вторгнення Росії в Україну

Падіння рейтингу президента Росії Володимира Путіна не стане причиною ескалації військових дій і захоплення нових територій в Україні.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Апострофу" американський політолог Семюел Чарап. За його словами, існує теорія, що саме падіння рейтингу штовхає президента РФ на агресивні дії по відношенню до інших країн, але сам Чарап не є її прихильником.

Семюел Чарап Iz.ru

"Другого ж Криму немає. Крим завжди займав особливе місце в суспільній свідомості росіян. Я не бачу можливості це повторити на іншій території", – пояснив він свою позицію.

На питання, чи є загроза для Одеської області, оскільки вона розташована поруч із Придністров'ям, він відповів негативно. Політолог вважає, що можливість захопити цей регіон була у росіян у травні 2014 року після подій у будинку профспілок, але вони не пішли на такий крок.

Анексія Криму Фокус.ua

"У Путіна не все добре, але це не означає, що він буде війну влаштовувати. Можливості для якісно більшої ескалації, яка не приведе ще більше до санкцій, я не бачу", – уточнив Чарап.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті НАТО було опубліковано заяву із закликом Росії вивести війська з Криму, оскільки Альянс не визнає анексію українського півострова.

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