У ПЦУ з'явиться ще один Епіфаній: що відомо

Грецький архімандрит Епіфаній приїде в Україну, щоб служити у Православній церкві України.

Відповідне рішення ухвалив Священний синод Української православної церкви на засіданні у п'ятницю, 24 травня.

"Раніше обраний єпископом архімандрит Епіфаній (Дімітріу) буде рукоположений на єпископа Ольвійського і на правах вікарія предстоятеля УПЦ піклуватиметься про грецькомовну паству в Україні", — йдеться у повідомленні прес-служби ПЦУ.

24 канал

Архимандрит Епіфаній був кліриком Київського патріархату Української православної церкви, потім служив у Грецькій православній церкві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Після завершення синоду митрополит Епіфаній дав брифінг, в якому пояснив, що патріарх Філарет не змінив свою точку зору про Київський патріархат.

Також на синоді заявили, що ПЦУ зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та своїх вірян уникати розпалювання ворожнечі і протистояння.

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