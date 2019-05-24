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У ПЦУ з'явиться ще один Епіфаній: що відомо

2.4тЧитати матеріал російською

Грецький архімандрит Епіфаній приїде в Україну, щоб служити у Православній церкві України.

Відповідне рішення ухвалив Священний синод Української православної церкви на засіданні у п'ятницю, 24 травня.

"Раніше обраний єпископом архімандрит Епіфаній (Дімітріу) буде рукоположений на єпископа Ольвійського і на правах вікарія предстоятеля УПЦ піклуватиметься про грецькомовну паству в Україні", — йдеться у повідомленні прес-служби ПЦУ.

У ПЦУ з'явиться ще один Епіфаній: що відомо

24 канал

Новини
"Філарет — наш патріарх!" У Києві влаштували масштабний мітинг через священний синод ПЦУ

Архимандрит Епіфаній був кліриком Київського патріархату Української православної церкви, потім служив у Грецькій православній церкві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Після завершення синоду митрополит Епіфаній дав брифінг, в якому пояснив, що патріарх Філарет не змінив свою точку зору про Київський патріархат.

  • Також на синоді заявили, що ПЦУ зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат, духовенство та своїх вірян уникати розпалювання ворожнечі і протистояння.

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Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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