У ПЦУ заявили, що серед молоді стало менше вірян, їх треба залучати до церкви

В Україні нібито зменшилася кількість вірян серед молоді за останні 10 років. Їх необхідно залучати до церкви.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода. Він наголосив, що "час загального навернення після радянського атеїзму вже пройшов", тому кожному священнику треба "наполегливо працювати, залучаючи молодь".

"Згідно до останньої статистики, за 10 років ми бачимо, що на 15% серед молоді менше стало вірян. І я акцентував увагу на тому, що потрібно знаходити нові якісь приклади, місії, навернення, просвітництва нашої української молоді. Бо з часом ми побачимо, що цей процес буде поглиблюватися", – сказав Епіфаній.

За його словами, церква намагається "запропонувати таку модель, яка не обтяжувала би настільки людину, щоб вона виконувала хоча би мінімум" в духовній практиці.

"Коли ми будемо вимагати максимум, то ми можемо втратити взагалі. Потрібно, залучаючи молодь, робити все задля того, щоб вони себе почували духовно комфортно у громаді, в церкві. І тоді, звичайно, вони будуть приходити і будуть дієвими членами церкви", – підкреслив митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній заявив, що святкування Різдва Христового в Україні в один день, тільки 25 грудня, можливе лише тоді, коли до такого рішення "дозріють" церква та віряни.