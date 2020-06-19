У ПЦУ засудили переслідування Порошенка через Томос

У Київській митрополії Української Православної Церкви засудили відкриття провадження проти п'ятого президента Петра Порошенка через нібито "розпалювання міжрелігійної ворожнечі під час створення ПЦУ".

Як сказано в заяві, опублікованій на офіційному сайті церкви, початок такого "розслідування" – приклад використання супротивниками незалежності УПЦ юридичної системи, правоохоронних та судових органів України задля перешкоджання розбудові церкви, процесу її міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігійних громад.

"Це "розслідування" стоїть серед цілої низки подібних заяв і дій, вчинених за останні півтора року для переслідування духовенства та активних парафіян ПЦУ, для тиску на сумлінних представників органів місцевої влади і самоврядування. Особливо ж ганебним і цинічним виглядає використання в нинішній кампанії імені та авторитету УПЦ Київського Патріархату, яка рішенням свого Помісного Собору 15 грудня 2018 р. припинила окреме існування як релігійне об’єднання, склавши разом з іншими гілками Українського Православ’я єдину Помісну Православну Церкву України", – сказано в повідомленні.

Там нагадали, що УПЦ є єдиним правонаступником УПЦ КП та УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які намагаються надалі діяти від імені УПЦ КП як нібито від окремого релігійного об’єднання, не мають на це ані канонічного, ані юридичного права.

"Держава законом зобов’язана поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, не втручатися у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій. Вважаємо, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрите, а нібито триває вже понад 8 місяців, ставши публічно відомим лише зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Православну Церкву України, здійснюваною в інтересах противників її становлення і розвитку, зокрема тих, хто має свій керівний центр у сусідній країні-агресорці, – сказано в заяві.

Напередодні Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили провадження "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України". Пізніше ЗМІ заявили, що провадження було відкрито ще в 2019 році за заявою предстоятеля розформованої УПЦ КП патріарха Філарета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня Печерський районний суд Києва мав обрати запобіжний захід Порошенку в справі про нібито порушення під час призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки. Однак засідання перенесли на липень.