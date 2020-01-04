"Варфоломій вимагає!" У ПЦУ розвінчали головний міф російської пропаганди про неї

На рішення Православної церкви України не впливають предстоятелі інших патріархатів і всі вони приймаються самостійно.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній. Таким чином він розвінчав міф російської пропаганди про нібито контрольованість церкви ззовні (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Із чуток... нібито патріарх Варфоломій вимагає, щоб Православна церква України перейшла на новоюліанський календар", – запитала у церковника журналістка.

Митрополит Епіфаній Колаж

"Взагалі-то ми – автокефальна помісна православна церква. Я вперше чую, що патріарх Варфоломій щось вимагає. Я як предстоятель, то він, відповідно, до мене б звертався... Але цього не було.

І взагалі немає жодного зовнішнього впливу на наші внутрішні справи", – підкреслив митрополит.

Питання в ПЦУ, як зазначив він, вирішуються "самостійно соборним розумом". "Тому календарне питання ніхто не зможе вирішити приватним чином", – сказав Епіфаній.

Дивіться відео з 9:05:

Нагадаємо, в інтерв'ю Епіфаній підкреслив: у майбутньому Православна церква України перейде на григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

У Православній церкві України загалом підтримали ініціативу предстоятеля, але вказали на можливі негативні наслідки.

Зі свого боку Епіфаній зазначив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

Незабаром Епіфаній заявив, що ПЦУ має намір не тільки перенести дату Різдва з 7 січня на 25 грудня, але і провести реформу церковного календаря.

З'ясувалося, що більшість громадян України негативно ставляться до ініціативи перенести свято.

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