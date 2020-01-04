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5 січня • оновлено в 02:16
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"Варфоломій вимагає!" У ПЦУ розвінчали головний міф російської пропаганди про неї

1.2т
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На рішення Православної церкви України не впливають предстоятелі інших патріархатів і всі вони приймаються самостійно.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив глава ПЦУ митрополит Епіфаній. Таким чином він розвінчав міф російської пропаганди про нібито контрольованість церкви ззовні (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Із чуток... нібито патріарх Варфоломій вимагає, щоб Православна церква України перейшла на новоюліанський календар", – запитала у церковника журналістка.

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Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Колаж

"Взагалі-то ми – автокефальна помісна православна церква. Я вперше чую, що патріарх Варфоломій щось вимагає. Я як предстоятель, то він, відповідно, до мене б звертався... Але цього не було.

І взагалі немає жодного зовнішнього впливу на наші внутрішні справи", – підкреслив митрополит.

Питання в ПЦУ, як зазначив він, вирішуються "самостійно соборним розумом". "Тому календарне питання ніхто не зможе вирішити приватним чином", – сказав Епіфаній.

Дивіться відео з 9:05:

Нагадаємо, в інтерв'ю Епіфаній підкреслив: у майбутньому Православна церква України перейде на григоріанський календар, і тоді всі церковні свята будуть перенесені.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
перенос Різдва видео пропаганда релігія Православна церква України
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"По стоянию на октябрь 2019 года Православная церковь Украины состояла из 47 епархий и 8 викариатств в их составе, которыми управляли 46 правящих епископов и 8 викарных. Кроме того, 4 епископа данной церкви являлись титулярными, 3 — находились на покое[43]. Часть её епархий и общин находится за пределами Украины, однако согласно томосу об автокефалии, ПЦУ «не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами государства; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства»[44]. По данным митрополита Епифания, озвученным в марте 2019 года в интервью «Украинской правде», на то время у ПЦУ было 46 общин на территории Европы, 15 на территории Америки, в других регионах мира — по 1-2 прихода. Согласно его данным, в Европе много приходов самостоятельно изъявили желание подчиняться Вселенскому патриархату, однако есть некоторые общины, не пожелавшие переходить и с которыми ведётся диалог." Такая вся "самостоятельная" секта пцу отдала все свои зарубежные приходы Константинополю, продала за томос, а новых открывать НЕ ИМЕЕТ ПРАВА!
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