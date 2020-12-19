У ПЦУ розповіли, чому тільки зірка повинна прикрашати ялинку

Установка на верхівці головної ялинки України різдвяної зірки є традицією, яка символізує Віфлеємську зірку.

Так для "Радіо Свобода" предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній пояснив скандал з казковим капелюхом, який раніше прикрашав ялинку в Києві.

"Взагалі у нас є вже певна традиція, щороку 19 грудня, на Миколая, відбувається відкриття центральної, головної ялинки країни ... І традиційно, що щороку на верхівці розміщували зірку, яка символізує Віфлеємську зірку. Світло миру, який приходить у світ", – розповів він.

Митрополит зазначив, що коли замість традиційної зірки встановили капелюх, то в суспільстві назріли суперечки.

"Ми змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне або хоча б на рівні міста Києва. Цього не було. Ми тільки побачили вже де-факто на площі, що на ялинку одягають цей капелюх", – сказав Епіфаній.

Глава ПЦУ додав, що після звернення представників церков організатори зрозуміли свою помилку та прибрали капелюх.

"І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на верхівці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує Віфлеємське світло", – зазначив він.

При цьому Епіфаній пояснив, що єдиного канону зображення зірки немає, але в Києві встановили восьмикутну старозавітну зірку.

"Певних канонів немає. Зірка зображується по-різному. Ми жили в певний період часу, де зірка була п’ятикутною, була символом радянської безбожної влади. Вона зображується і восьмикутна, і більше граней, кутів чи променів. Звичайно, що старозавітна зірка – восьмикутна зірка. Але якихось певних канонів щодо зображення відповідної кількості цих променів немає", – резюмував митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, установка головної ялинки країни супроводжувалася скандалом. Замість різдвяної зірки на верхівку встановили казковий капелюх. Пізніше представники протестантських церков України звернулися до мера Києва Віталія Кличка з вимогою замінити на головній ялинці країни капелюх на традиційну різдвяну зірку.

І тільки 17 грудня в столиці на головну ялинку встановили восьмикутну зірку, замість казкового капелюха.