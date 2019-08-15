У ПЦУ раптово захотіли "прибрати" Епіфанія: що відомо

Усередині Православної церкви України останнім часом піднімається хвиля невдоволення через митрополита Епіфанія.

Як стверджує "Страна" з посиланням на джерело в церковних колах, ієрархів не влаштовує, що Епіфаній проявляє себе як "неефективний керівник".

Вони вважають, що після зміни влади їх церква втратила підтримку держави і несе чималі збитки. При цьому сам Епіфаній нібито погрожує незадоволеним відлученням від Церкви через Константинополь.

Епіфаній ТСН

У зв'язку з цим багато з них хочуть, щоб новим головою ПЦУ стала більш вольова, рішуча й авторитетна людина. Головним претендентом називається митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич.

"Він користується гарною підтримкою й у основних спонсорів церкви. Не варто забувати, що сам Зінкевич не поспішає міняти свою конфесію – його єпархія, як і раніше, юридично відноситься до УПЦ КП", – заявило джерело.

Михайло Зінкевич Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше почесний патріарх Філарет пішов на новий випад проти Епіфанія через ліквідацію УПЦ КП. Він заявив, що глава ПЦУ "не має жодної влади" і "втручається у внутрішнє життя іншої церкви".

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