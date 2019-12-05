У ПЦУ попередили про перенесення Дня Святого Миколая і Покрови

Реформа календаря торкнеться у майбутньому зміни дат усіх головних свят в Україні.

Про це розповів митрополит Єпіфаній в своєму інтерв'ю ВВС Україна. Як приклад він розповів про перенесення святкування Покрови і Дня Святого Миколая.

"Тільки коли побачимо, що народ готовий, ми приймемо це рішення. Тому що більшість православних церков вже давно на новому календарі... Треба поступово і відповідально підходити до цього питання",– сказав він.

День Миколая в Україні Ілюстрація

За словами Епіфанія, це повинно бути соборне рішення ПЦУ. "Коли дозріємо до цього, побачимо, що народ готовий – і перейдемо", – пообіцяв митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній заявив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

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