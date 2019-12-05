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5 грудня • оновлено в 13:11
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У ПЦУ попередили про перенесення Дня Святого Миколая і Покрови

2.8т
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Реформа календаря торкнеться у майбутньому зміни дат усіх головних свят в Україні.

Про це розповів митрополит Єпіфаній в своєму інтерв'ю ВВС Україна. Як приклад він розповів про перенесення святкування Покрови і Дня Святого Миколая.

"Тільки коли побачимо, що народ готовий, ми приймемо це рішення. Тому що більшість православних церков вже давно на новому календарі... Треба поступово і відповідально підходити до цього питання", сказав він.

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День Миколая в Україні

День Миколая в Україні

Ілюстрація

За словами Епіфанія, це повинно бути соборне рішення ПЦУ. "Коли дозріємо до цього, побачимо, що народ готовийі перейдемо",пообіцяв митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Епіфаній заявив, що головна небезпека перенесення дати святкування Різдва в Україні полягає в тому, що цим може скористатися Московський патріархат.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
День Святого Миколая Покров Пресвятої Богородиці свята
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
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