У прокуратурі Івано-Франківської області – спалах COVID-19

Яра Дорош Суспільство 21:34, 13.05.2020 Оновлено: 22:04, 13.05.2020

У дев'яти працівників прокуратури Івано-Франківської області виявили коронавірус COVID-19.

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Про це під час брифінгу 13 травня розповів голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, відповідаючи на запитання журналіста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, зараз на Івано-Франківщині масово перевіряють на COVID-19 представників правоохоронних органів, медиків.

У прокуратурі Івано-Франківської області – спалах COVID-19. Ілюстрація

"У результаті таких планових перевірок, які і надалі тривають, серед працівників прокуратури Івано-Франківської області встановлено дев'ять позитивно підтверджених випадків", – наголосив Федорів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 13 травня зареєстрували 16 425 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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