Знайшли мертвим на рейках: на Чернігівщині влаштували вогняний пікет через дивну загибель дитини

У місті Прилуки на Чернігівщині ввечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель 14-річного Дениса Чаленка, з якою пов'язують дітей київських суддів.

Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини, повідомляє UA: Чернігів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, що тіло підлітка було знайдено 29 жовтня ввечері на залізничній колії. Рідні не згодні з версією загибелі, яку називає поліція, – що хлопця збив потяг.

У Прилуках влаштували протест через загибель дитини UA: Чернігів

У натовпі кричали, що до вбивства підлітка можуть бути причетні 4-ро 16-річних хлопців, які за тиждень до загибелі Дениса надсилали на його телефон SMS із погрозами.

До людей вийшов в.о. начальника Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик. Як сказав він, із хлопцем, з телефону якого надходили погрози, поліція спілкувалася. Коли той сказав, що цього не робив, його відпустили.

Також Яцик пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень. Якщо результатів не буде – піде у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що рідні підозрюють у вбивстві Дениса Чаленка дітей суддів із Києва. Вони кажуть, що хлопчик заступився за якусь дівчину і після цього почав отримувати погрози розправою.

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