У прифронтовому Маріуполі відкрили "Паспортний сервіс"

У прифронтовому Маріуполі проживає майже півмільйона громадян. Приблизно одна п`ята частина з яких – вимушено переміщені особи, які раніше отримували паспортні документи на територіях, що зараз тимчасово окуповані. Для таких громадян існує додаткова процедура перевірок та ідентифікації особи.

Незважаючи на те, що лінія розмежування знаходиться зовсім поруч, а на вулицях можна часто зустріти підрозділи національної гвардії та представників національної поліції, які перебувають на варті спокою, місто живе мирним життям: працюють виробництва, заклади освіти, різноманітні торгово-розважальні комплекси, а сполучення Донецької та Запорізької областей нині стелиться відрізком шовкової стрічки нового шляху, який сприяє можливості комфортного пересування до найближчого міжнародного аеропорту "Запоріжжя".

Днями, у самому серці Маріуполя на проспекті Миру, 69, на 4 поверсі ТРЦ "Україна" (колишній ЦУМ) урочисто відкрили Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс", який став першим у Донецькій області.

На відкритті були присутні: голова державної міграційної служби України Максим Соколюк, начальник ГУ ДМС України в Донецькій області Євген Микитенко, керівники районних підрозділів ДМС України у Донецькій області, керівники ЦНАПів у Маріуполі, представники ЗМІ.

Під час урочистостей, голова ДМС України Максим Соколюк наголосив, що нині у громадян, розширився вибір, де саме і в яких умовах оформлювати паспортні документи та отримувати супутні послуги. Серед зручностей виокремив гнучкий графік роботи та розташування центру.

Також начальник ГУ ДМС України у Донецькій області Євген Микитенко зазначив, що саме у центрах "Паспортний сервіс" вибудувана досконала концепція обслуговування, відпрацьовано та уніфіковано всі процеси до найменших дрібниць. Крім цього, громадяни, що зареєстровані у Центральному, Кальміуському, Лівобережному і Приморському районах та жителі тимчасово окупованих територій області матимуть змогу оформити тут найголовніший документ – паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.

Прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук додав, що на оформлення документів у центрі достатньо 20 хв., а потім після 7 або 20 робочих днів, у залежності від того, яку послугу замовив клієнт – надходить SMS-повідомлення про готовність документу.

Поява у цьому регіоні "Паспортного сервісу" значно розвантажила роботу місцевих підрозділів ДМС України та ЦНАПів, що здійснюють оформлення закордонних паспортів та ID-карток.

Площа нового центру складає майже 200 кв. м., 4 робочі станції працюють на прийом і 3 на видачу уже готових закордонних біометричних паспортів та ID-карток. Також у маріупольському "Паспортному сервісі" є можливість, замовити довідку про відсутність судимості, апостилювати документи, скласти страхові угоди, оформити "зелену карту".

Надає "Паспортний сервіс" послуги й іноземцям. Для них оформлюють посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні.

Серед зручностей, що пропонує відвідувачам "Паспортний сервіс" у Маріуполі – безкоштовний WI-FI, можливість оплати послуг готівкою або платіжною карткою у терміналі, встановленому безпосередньо в приміщенні центру, запис в електронну чергу на сайті підприємства. А для маленьких відвідувачів є дитячий ігровий куточок, тож батьки не будуть хвилюватися про те, що їхні діти нудьгуватимуть у той час, коли вони оформлюють документи. Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, в суботу з 9:00 до 17:00 (без перерви на обід).

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