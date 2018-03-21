У повній тиші: у Миколаєві попрощалися з легендарним Героєм Волошиним

У середу, 21 березня, у Миколаєві пройшла церемонія прощання з легендарним льотчиком, Героєм України, а останнім часом в.о генерального директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владиславом Волошиним.

Попрощатися у ритуальний зал Миколаївського бюро судово-медичної експертизи і покласти квіти до його гробу прийшли сотні людей.

А в самому залі була виставлена почесна варта, передають Новости-N.

Біля труни, не відходячи, всю церемонію сиділа мати загиблого льотчика, поруч також перебувала дружина з маленькою дитиною. Прощання пройшло в повній тиші.

Також з'явилася інформація, що представники радикальних сил прийшли на церемонію з метою не пустити співробітників Миколаївської облдержадміністрації, в тому випадку, якщо хтось із них захоче прийти попрощатися із загиблим.

Волошина будуть кремувати в Одесі. За попередніми даними, поховання відбудеться на батьківщині ветерана АТО в Луганській області.

Як повідомляв "Обозреватель", Волошин застреливсяу власній квартирі з пістолета.

Владислав Волошин - колишній пілот штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. За свої бойові вильоти в 2014 році він може претендувати на звання найвідчайдушного військового льотчика України. Владислав неодноразово завдавав результативні удари по російським агресорам в Україні, а всього зробив 33 бойових вильотів.

Саме Владислава Волошина російська влада брехливо звинувачували в атаці на малайзійський "Боїнг", збитий над Донбасом. Ця версія була повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

Волошин звільнився зі Збройних сил України, так як, на його думку, чи не був гідно оцінений командувачами. Він неодноразово говорив, що, незважаючи на всі його заслуги, не міг навіть забезпечити свою сім'ю.