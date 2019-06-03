У поверненні Кучми в Мінський процес побачили прихований сенс

Призначення другого президента України Леоніда Кучми в Тристоронню контактну групу в Мінську має показати російському лідеру Володимиру Путіну, що нова влада України отримала впливового прихильника.

Таку думку висловив у своєму блозі для "Еспресо" український журналіст Віталій Портников.

"Повернення Кучми в Мінську групу означає, принаймні, те, що консенсус українських олігархічних угруповань – хоча б із питання взаємодії з Москвою є відновленим, Зеленський стає його гарантом, Кучма – його символом", – написав журналіст.

Володимир Зеленський і Леонід Кучма president.gov.ua

На його думку, зараз в Україні можна спостерігати процес перезавантаження олігархічної системи управління, як це в українській історії було вже не раз.

При цьому Портников засумнівався в необхідності повторного призначення Кучми на посаду українського представника в ТКГ.

"Можливості другого президента з точки зору організації ефективного процесу взаємодії з Кремлем від цього не посилюються просто тому, що за цей час у Кремлі якщо що і змінилося, то лише в гірший для Кучми бік. І, зрозуміло, сам Путін буде завжди зацікавлений у тому, щоб Кучму, якого він сприймає як представника "єльцинських", врівноважував "його" Медведчук. А публічне повернення до переговорного процесу Медведчука – явно не те, що може дозволити собі новий президент", – пояснив журналіст.

Володимир Зеленський і Леонід Кучма president.gov.ua

"І саме тому повернення Кучми в Мінськ – сигнал насамперед внутрішньополітичного характеру, покликаний продемонструвати, що частина українських олігархічних еліт готова до консолідації довкола нового президента. І так, це важливий сигнал і для Кремля, він повинен переконати Путіна, що українська влада після президентських виборів стабілізується і у неї є впливовий прихильник", – підсумував Портников.

Віталій Портников Хвиля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников висловив думку, що Путін готовий почати російсько-українські відносини з "чистого аркуша" і припинити війну. Однак для цього Зеленському доведеться погодитися на всі ультиматуми, які Кремль висуває Україні з 2014 року.

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