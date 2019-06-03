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/Суспільство

У поверненні Кучми в Мінський процес побачили прихований сенс

8.8тЧитати матеріал російською

Призначення другого президента України Леоніда Кучми в Тристоронню контактну групу в Мінську має показати російському лідеру Володимиру Путіну, що нова влада України отримала впливового прихильника.

Таку думку висловив у своєму блозі для "Еспресо" український журналіст Віталій Портников.

"Повернення Кучми в Мінську групу означає, принаймні, те, що консенсус українських олігархічних угруповань – хоча б із питання взаємодії з Москвою є відновленим, Зеленський стає його гарантом, Кучма – його символом", – написав журналіст.

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Володимир Зеленський і Леонід Кучма

Володимир Зеленський і Леонід Кучма

president.gov.ua

На його думку, зараз в Україні можна спостерігати процес перезавантаження олігархічної системи управління, як це в українській історії було вже не раз.

При цьому Портников засумнівався в необхідності повторного призначення Кучми на посаду українського представника в ТКГ.

"Можливості другого президента з точки зору організації ефективного процесу взаємодії з Кремлем від цього не посилюються просто тому, що за цей час у Кремлі якщо що і змінилося, то лише в гірший для Кучми бік. І, зрозуміло, сам Путін буде завжди зацікавлений у тому, щоб Кучму, якого він сприймає як представника "єльцинських", врівноважував "його" Медведчук. А публічне повернення до переговорного процесу Медведчука – явно не те, що може дозволити собі новий президент", – пояснив журналіст.

Володимир Зеленський і Леонід Кучма

Володимир Зеленський і Леонід Кучма

president.gov.ua

"І саме тому повернення Кучми в Мінськ – сигнал насамперед внутрішньополітичного характеру, покликаний продемонструвати, що частина українських олігархічних еліт готова до консолідації довкола нового президента. І так, це важливий сигнал і для Кремля, він повинен переконати Путіна, що українська влада після президентських виборів стабілізується і у неї є впливовий прихильник", – підсумував Портников.

Віталій Портников

Віталій Портников

Хвиля

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников висловив думку, що Путін готовий почати російсько-українські відносини з "чистого аркуша" і припинити війну. Однак для цього Зеленському доведеться погодитися на всі ультиматуми, які Кремль висуває Україні з 2014 року.

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Читайте всі новини по темі "Мирні переговори в Мінську" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Мирні переговори в МінськуВійна на Донбасі
Особи
Леонід КучмаВолодимир ЗеленськийВіталій Портніков
Місце
Україна
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Решетников Александр
Решетников Александр
Как бы Портникова не пыталась выковырять из раздолбанного ануса тайные ходы мастей, а любому дураку понятно - Куча за убийство Гонгадзе как чертик из табакерки будет выпригивать по первому звонку любой власти в Украине. Яныку арбуз отлистал, но делА в архивах лежат со 100% доказухой.. Будет надо - будет в Минске на вокзале спать. Виртуальные договорняки Портниковой мимо.
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леня зе
леня зе
Петрова Ольга, ты обратную сторону луны видела?а она существует.и портников заднеприводный тоже существует.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Решетников Александр, ты с ним спиш сашок ? подробней про анус---здесь твоих соплеменников по анусам уйма , ждут подробностей посмаковать
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