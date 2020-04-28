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28 квітня • оновлено в 22:03
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На Тернопільщині від коронавірусу помер священик УПЦ МП

1.6т
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У Шумському районі Тернопільської області від коронавірусу COVID-2019 померли священик УПЦ МП та хорист церкви ПЦУ.

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Про це повідомляє місцеве видання "Галас". Про дві смерті в області інформує і Шумська районна державна адміністрація, а також голова РДА Віталій Кудлак. Конкретні конфесії офіційно не називалися (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За даними видання, один із померлих у результаті COVID-19 – 55-річний священнослужитель Московського патріархату із села Потуторів.

Він, як розповіли в РДА, таємно проводив богослужіння в приватному будинку в присутності вірян.

"Сьогодні була проведена величезна робота нашими медиками, іншими медиками щодо виявлення широкого кола контактних осіб для взяття в них аналізів", – зазначив Кудлак.

У Шумському районі від COVID-2019 помер священик МП

У Шумському районі від COVID-2019 помер священик МП

24 канал

Друга жертва коронавірусу – 66-річний чоловік із Шумська, який співав у церковному хорі Православної церкви України. Він захоплювався фотографією й активно висвітлював місцеві події в соціальних мережах.

"У священнослужителя з Потуторова аналіз на дослідження брали за життя, а ось в шумчанина, який був госпіталізований вчора [27 квітня] в лікарню, після смерті", – уточнила пресслужба районної державної адміністрації.

За останніми даними, в Тернопільській області офіційно підтверджено 664 випадки захворювання на коронавірус, 12 осіб померли, 74 вилікувалися. Протягом доби зафіксовано 52 нових випадки.

Міг заразити прихожан: на Тернопільщині від коронавірусу помер священик МП

РНБО

Міг заразити прихожан: на Тернопільщині від коронавірусу помер священик МП

РНБО

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на 28 квітня зафіксовано 239 летальних випадків COVID-2019. МОЗ опублікувало детальну статистику щодо загиблих.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Теги
видео вірус церква Православна церква України УПЦ МП релігія карантин смерть
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

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    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

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