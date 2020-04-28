У Шумському районі Тернопільської області від коронавірусу COVID-2019 померли священик УПЦ МП та хорист церкви ПЦУ.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це повідомляє місцеве видання "Галас". Про дві смерті в області інформує і Шумська районна державна адміністрація, а також голова РДА Віталій Кудлак. Конкретні конфесії офіційно не називалися (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
За даними видання, один із померлих у результаті COVID-19 – 55-річний священнослужитель Московського патріархату із села Потуторів.
Він, як розповіли в РДА, таємно проводив богослужіння в приватному будинку в присутності вірян.
"Сьогодні була проведена величезна робота нашими медиками, іншими медиками щодо виявлення широкого кола контактних осіб для взяття в них аналізів", – зазначив Кудлак.
У Шумському районі від COVID-2019 помер священик МП
24 канал
Друга жертва коронавірусу – 66-річний чоловік із Шумська, який співав у церковному хорі Православної церкви України. Він захоплювався фотографією й активно висвітлював місцеві події в соціальних мережах.
"У священнослужителя з Потуторова аналіз на дослідження брали за життя, а ось в шумчанина, який був госпіталізований вчора [27 квітня] в лікарню, після смерті", – уточнила пресслужба районної державної адміністрації.
За останніми даними, в Тернопільській області офіційно підтверджено 664 випадки захворювання на коронавірус, 12 осіб померли, 74 вилікувалися. Протягом доби зафіксовано 52 нових випадки.
РНБО
РНБО
Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на 28 квітня зафіксовано 239 летальних випадків COVID-2019. МОЗ опублікувало детальну статистику щодо загиблих.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".