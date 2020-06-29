У посольстві України у Великобританії нагадали російським дипломатам, чий Крим

Співробітники посольства України у Великобританії нагадали своїм колегам із Росії, що тимчасово анексований РФ Крим є українським.

Дискусія розгорілася через повідомлення посольства РФ у Британії. Воно було розміщено в Twitter.

Так, у ньому, бажаючи підписникам доброго ранку, російські дипломати опублікували фото пейзажу з Балаклави – міського району Севастополя, який приписали РФ.

Скриншот повідомлення посольства РФ у Великобританії (Twitter Russian Embassy, UK)

"І тобі доброго ранку. Сподіваємося, що цього разу все буде краще: #CrimeaiIsUkraine, і все на ньому, враховуючи чудову Балаклаву, місце, назване так кримськими татарами", – відповіли в Twitter українського посольства.

Відповідь українського посольства у Великобританії (Twitter Ukraine's Emb. To UK)

Як повідомляв OBOZREVATEL, посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Росія зобов'язана повернути Крим Україні й припинити агресію на Донбасі.