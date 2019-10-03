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3 жовтня • оновлено в 15:51
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/ Суспільство

У Порошенка закликали зібрати РНБО щодо формули Штайнмаєра

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Фракція "Європейська Солідарність" закликала президента Володимира Зеленського терміново зібрати засідання Ради національної безпеки та оборони. РНБО має обговорити механізми та ризики мирного врегулювання російсько-української війни шляхом "формули Штайнмаєра". Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат із фракції "ЄС" Володимир Ар’єв.

"У зв’язку з подіями, які відбуваються, фракція "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО, на якому необхідно обговорити наслідки підписаної формули з професіоналами, а не у вузькому колі з офісу президента, як це було досі", – зазначив він.

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Також парламентар підкреслив: варто детально проаналізувати всі ризики даного сценарію та не допустити, щоб Україні дісталися звинувачення в разі зриву його імплементації.

"Треба обговорити головні умови й прорахувати кроки української сторони в разі неможливості втілення підписаної формули, аби уникнути спроб перекласти відповідальність за це на Україну. Треба нарешті чути не кінопродюсерів, а професіоналів. Телесеріал закінчився, пане Зеленський, але у ворожий сценарій країну вже завели. Збирайте Раду нацбезпеки", – наголосив Ар’єв.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • 1 жовтня стало відомо, що Тристороння контактна група у Мінську погодила текст так званої формули Штайнмаєра;

  • Президент Зеленський вже ввечері у вівторок на брифінгу підкреслив: передбачені цією "формулою" місцеві вибори в ОРДЛО відбудуться не раніше, ніж Росія виведе війська з окупованої частини Донбасу – втім не пояснив механізмів, за допомогою яких це буде зроблено;

  • Інформація про погодження "формули Штайнмаєра" у Мінську викликала широке громадське невдоволення і вивела людей на Майдан з вимогою "припинити капітуляцію".

  • Можливе проведення виборів у ОРДЛО до повернення Україні контролю за кордоном, виведення російських військ з Донбасу і роззброєння незаконних збройних формувань розкритикували ряд політиків. Зокрема, п’ятий президент України Петро Порошенко назвав наміри імплементувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство "реалізацією російського сценарію на Донбасі".

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко Володимир Ар'єв
Місце
Україна
Теги
війна Формула Штайнмаєра
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70rus xxx
70rus xxx
Молодец,Петрушка,еще мало утилизированных киборгов.
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