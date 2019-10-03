У Порошенка закликали зібрати РНБО щодо формули Штайнмаєра

Фракція "Європейська Солідарність" закликала президента Володимира Зеленського терміново зібрати засідання Ради національної безпеки та оборони. РНБО має обговорити механізми та ризики мирного врегулювання російсько-української війни шляхом "формули Штайнмаєра". Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат із фракції "ЄС" Володимир Ар’єв.

"У зв’язку з подіями, які відбуваються, фракція "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського негайного скликання РНБО, на якому необхідно обговорити наслідки підписаної формули з професіоналами, а не у вузькому колі з офісу президента, як це було досі", – зазначив він.

Також парламентар підкреслив: варто детально проаналізувати всі ризики даного сценарію та не допустити, щоб Україні дісталися звинувачення в разі зриву його імплементації.

"Треба обговорити головні умови й прорахувати кроки української сторони в разі неможливості втілення підписаної формули, аби уникнути спроб перекласти відповідальність за це на Україну. Треба нарешті чути не кінопродюсерів, а професіоналів. Телесеріал закінчився, пане Зеленський, але у ворожий сценарій країну вже завели. Збирайте Раду нацбезпеки", – наголосив Ар’єв.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

1 жовтня стало відомо, що Тристороння контактна група у Мінську погодила текст так званої формули Штайнмаєра;

Президент Зеленський вже ввечері у вівторок на брифінгу підкреслив: передбачені цією "формулою" місцеві вибори в ОРДЛО відбудуться не раніше, ніж Росія виведе війська з окупованої частини Донбасу – втім не пояснив механізмів, за допомогою яких це буде зроблено;

Інформація про погодження "формули Штайнмаєра" у Мінську викликала широке громадське невдоволення і вивела людей на Майдан з вимогою "припинити капітуляцію".

Можливе проведення виборів у ОРДЛО до повернення Україні контролю за кордоном, виведення російських військ з Донбасу і роззброєння незаконних збройних формувань розкритикували ряд політиків. Зокрема, п’ятий президент України Петро Порошенко назвав наміри імплементувати "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство "реалізацією російського сценарію на Донбасі".

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