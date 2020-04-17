Пріоритет номер один: у Порошенка взялися рятувати медиків від зараження коронавірусом

30 тисяч комплектів індивідуального захисту для медперсоналу, закуплені у Китаї компанією "Рошен" та Фондом Порошенка, надходять до лікарень по всій Україні. Рішення забезпечити захист медиків було ухвалене через загрозливий рівень захворюваності серед медичних працівників.

Про головний пріоритет команди п’ятого президента України повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"30 тисяч комплектів індивідуального захисту для медперсоналу, які закуплені в Китаї коштом компанії Рошен та Фонду Порошенка, вже надходять до лікарень по всій Україні. Як відомо, станом на 17 квітня вже 879 медичних працівників захворіли на коронавірус, приріст захворюваності загрозливий – близько ста за добу. Тому питання забезпечення медпрацівників високотехнологічними костюмами, а також окулярами, рукавичками та іншими засобами захисту є пріоритетом номер один", – вважають у Порошенка.

До місць призначення - лікарень - 17 квітня було відправлено вже третю партію: 10 тисяч захисних костюмів. 1 900 комплектів отримали медзаклади Черкаської області, 1300 – лікарні Дніпропетровщини. У Кременчук на Полтавщині відправлено 1100 костюмів, ще 1100 комплектів передали у лікарні Хмельниччини. Київ також отримав 1100 костюмів.

По 800 комплектів передають на Львівщину та Тернопільщину. В Івано-Франківськ – 600, у Чернівці – 500. Ще 800 костюмів розподілені у лікарні Волині, Вінниччини, Закарпаття, Одеси, Рівного та Херсону. Лікарям також доставлені 10 тисяч високоякісних захисних окулярів.

"Ще 100 тисяч медичних костюмів замовлені у Південній Кореї. Там же закуплені 10 портативних рентген-апаратів, які очікують отримати і передати медзакладам до кінця квітня. Найближчим часом у лікарні також передадуть 60 тисяч нітрилових рукавичок", - розповідають у "ЄС" про найближчі плани.

Всього, згідно повідомлення, впродовж 3 тижнів захисні комплекти від Порошенка було передано у 21 регіон України.

"Лікарі мають бути забезпечені всіма необхідними засобами захисту", – переконаний п’ятий президент.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус та вніс відповідні пропозиції до парламенту.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал