У Порошенка вимагають надати звання Героя України загиблому морпіхові Журавлю

Фракція "Європейська солідарність" закликала Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова внести подання президенту Володимирові Зеленському про надання звання Герой України загиблому морпіхові Ярославу Журавлю.

Про це йдеться в заяві партії, яка оприлюднена на її сайті. Політики нагадали, що 13 липня в "сірій зоні" під селищем Зайцевим на Донеччині під час виконання бойового завдання внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь. Того ж дня російські окупаційні війська віроломно обстріляли евакуаційну групу армійців ЗСУ, які мали розрізнювальне екіпірування гуманітарної місії – білі шоломи, жилети й пов’язки. Так було порушено домовленість про режим "тиші", досягнутий через ОБСЄ.

Під час обстрілу отримав поранення військовослужбовець з евакуаційної команди – сержант-розвідник 35-ї бригади морської піхоти ВМС ЗС України Ярослав Журавель. Після обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги, нагадали в "ЄС".

"Як засвідчило відео з безпілотного літального апарату, поранений сержант був живий, зупиняв собі кровотечу джгутом та шукав укриття. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Орієнтовно 16 липня стало зрозуміло, що 13 липня 2020 року сержант загинув від поранень. 21 липня тіло сержанта було передано на контрольовану Урядом України територію", – йдеться у зверненні "Європейської солідарності".

Ярослава Журавля поховали 23 липня в селі Андріївка на Дніпропетровщині, де він народився і виріс.

Народні депутати зазначили, що відповідно до законодавства України право внесення подання про надання звання Герой України президентові України має Верховна Рада України.

"Звертаємось до вас із проханням щодо ініціювання перед президентом України питання про надання звання Герой України розвіднику 137-ї ОБМП, сержантові Журавлю Ярославові Васильовичу (посмертно)", – йдеться у зверненні до Голови Верховної Ради.