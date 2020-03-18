У Порошенка створили платформу для допомоги літням людям через коронавірус

Партія "Європейська соладірність" закликала волонтерів допомогти мінімізувати пересування літніх людей та тих, хто потребує допомоги, та долучитися до платформи допомоги, де кожен може розмістити повідомлення про товари або ліки, які потрібно купити в аптеках, магазинах тощо.

Про це заявив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на брифінгу. Він розповів про створення платформи "Солідарність" та закликав українців долучатися до неї.

"Пересування літніх людей має бути максимально обмежені. У той же час ці люди мають купувати собі їжу, ліки. І тут має бути взаємна допомога, солідарність з цими людьми. Давайте на коронавірус відповімо взаємодопомогою і добротою. Тому ми разом з активістом Петром Обуховим створили платформу і назвали її "Солідарність", – зазначив нардеп.

Гончаренко представив платформу для допомоги літням людям через коронавірус

Він розповів, що це інтернет-сайт, який має дві групи: ті, хто потребує допомоги, аби хтось просто купив їм їжу, а також ті, хто можуть це зробити – волонтери, молоді люди, які мають вільний час і можливість допомогти.

Гончаренко також наголосив, що ця платформа буде використовуватися для допомоги без прямого контакту тим, хто вже захворів, тому що вони мають бути ізольовані вдома.

"Ми хочемо, аби ця платформа використовувалася людьми для того, аби люди бачили, що поруч з ними хтось потребує допомоги. І це може бути не тільки літня людина, це може бути мама з дитиною. Коли мама захворіла, і щоб не розносити хворобу, сидить вдома, але потребує допомоги у придбанні харчів чи ліків. Ми передбачаємо різні можливості для людей: можна перевести гроші на картку, якщо є така можливість, або люди можуть просто покласти їх в конверт, або покласти під двері. Є різні можливості, але саме головне, аби ми допомогли тим хто цього потребує", – додав політик.

Платформа "Солідарність"

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" делегувала своїх представників для розробки антикризового пакету законів з протидії пандемії коронавірусу.

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