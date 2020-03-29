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29 березня • оновлено в 14:22
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У Порошенка показали, як допомогають "групі ризику" уникнути коронавірусу

1.7т
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Відкритий офіс партії "Європейська Солідарність" останні тижні схожий на величезний мурашник, де кожен знає свою задачу. Саме тут формують тисячі продуктових наборів від Фонду Петра Порошенка, які вже почали розвозити у різні області України.

Народні депутати разом з активістами ГО "Справа Громад" і "Солідарна молодь", а такой волонтерами у захисному спорядженні злагоджено пакують великі коробки з крупами, цукром, олією, борошном та іншими продуктами довгого зберігання, які дадуть можливість людям з так званої "групи ризику" не виходити з дому і не наражатися на небезпеку захворіти на коронавірус.

"Ми маємо проявити свою турботу для того, щоб попіклуватися про цих людей. Вони мають відчувати, що нація, народ, держава – і в тому числі це заклик до влади – піклується про них і робить все можливе. Вся команда "Європейської Солідарності" робить необхідне для того, щоб в кожному куточку України відчули цю допомогу. Бо це не лише допомога харчами, медикаментами, засобами захисту. Це допомога в першу чергу моральна. Кожен має пишатись, що він є українцем. І я дякую нашій команді за те, що вже з перших днів епідемії ми об’єдналися і кожен робить все можливе для того, щоб захистити українців. Бо Україна – понад усе!", – наголосив п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.

"Ніщо не має зупиняти нас у нашому бажанні допомагати іншим і діяти. Жодна епідемія", – переконана нардеп Вікторія Сюмар.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

eurosolidarity.org

"Літні люди, пенсіонери – залишайтеся вдома на самоізоляції. Ви потрібні нам, ви потрібні своїм родинам, ви потрібні Україні. Наша задача – вберегти вас сьогодні", – наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Дорогі українці на тимчасово окупованих територіях! Все дуже серйозно. Попри пропаганду – знайте, ми про вас думаємо, сумуємо – і залишайтесь вдома", – звернулась до людей у Криму та ОРДЛО Марія Іонова. "Ми ніколи не залишимо Крим сам на сам", – підкреслив Ахтем Чийгоз.

"Захисти себе, подбай про тих, кому потрібен захист і допомога сьогодні. Гречка потрібна не лише під час виборів. Залишайтесь вдома", – закликала українців Ірина Фріз.

"Країни світу мобілізуються для того, щоб боротись із коронавірусом. І ми не панікуймо, а допомагаймо один одному", – сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Від кожного з нас залежить, як ми пройдемо це випробування. І наша сила потрібна в тому числі тут, коли ми допомагаємо нашим старшим людям, багатодітним сім’ям – тим, хто потребує нашої допомоги" – переконаний Микола Величкович.

"Ти можеш сидіти вдома і страждати, а можеш так само, як на Майдані, взятися до роботи – тієї, яку треба робити – без розпоряджень, без додаткових вказівок, просто робити те, що треба, аби допомогти", – вважає Софія Федина.

Для того, щоб стати волонтером проекту "Солідарність" або залишити заявку про допомогу, необхідно зареєструватись на платформі http://v2020.org.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання Монастириській районній лікарні, яка стала епіцентром боротьби з коронавірусом в Тернопільській області.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Коронавірус
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
вірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Ку Алексей
Ку Алексей
какой шикарный клюв у Петруши под намордником.
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Суспільство

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