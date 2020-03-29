У Порошенка показали, як допомогають "групі ризику" уникнути коронавірусу

Відкритий офіс партії "Європейська Солідарність" останні тижні схожий на величезний мурашник, де кожен знає свою задачу. Саме тут формують тисячі продуктових наборів від Фонду Петра Порошенка, які вже почали розвозити у різні області України.

Народні депутати разом з активістами ГО "Справа Громад" і "Солідарна молодь", а такой волонтерами у захисному спорядженні злагоджено пакують великі коробки з крупами, цукром, олією, борошном та іншими продуктами довгого зберігання, які дадуть можливість людям з так званої "групи ризику" не виходити з дому і не наражатися на небезпеку захворіти на коронавірус.

"Ми маємо проявити свою турботу для того, щоб попіклуватися про цих людей. Вони мають відчувати, що нація, народ, держава – і в тому числі це заклик до влади – піклується про них і робить все можливе. Вся команда "Європейської Солідарності" робить необхідне для того, щоб в кожному куточку України відчули цю допомогу. Бо це не лише допомога харчами, медикаментами, засобами захисту. Це допомога в першу чергу моральна. Кожен має пишатись, що він є українцем. І я дякую нашій команді за те, що вже з перших днів епідемії ми об’єдналися і кожен робить все можливе для того, щоб захистити українців. Бо Україна – понад усе!", – наголосив п’ятий президент, лідер партії Петро Порошенко.

"Ніщо не має зупиняти нас у нашому бажанні допомагати іншим і діяти. Жодна епідемія", – переконана нардеп Вікторія Сюмар.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

"Літні люди, пенсіонери – залишайтеся вдома на самоізоляції. Ви потрібні нам, ви потрібні своїм родинам, ви потрібні Україні. Наша задача – вберегти вас сьогодні", – наголосила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Дорогі українці на тимчасово окупованих територіях! Все дуже серйозно. Попри пропаганду – знайте, ми про вас думаємо, сумуємо – і залишайтесь вдома", – звернулась до людей у Криму та ОРДЛО Марія Іонова. "Ми ніколи не залишимо Крим сам на сам", – підкреслив Ахтем Чийгоз.

"Захисти себе, подбай про тих, кому потрібен захист і допомога сьогодні. Гречка потрібна не лише під час виборів. Залишайтесь вдома", – закликала українців Ірина Фріз.

"Країни світу мобілізуються для того, щоб боротись із коронавірусом. І ми не панікуймо, а допомагаймо один одному", – сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Від кожного з нас залежить, як ми пройдемо це випробування. І наша сила потрібна в тому числі тут, коли ми допомагаємо нашим старшим людям, багатодітним сім’ям – тим, хто потребує нашої допомоги" – переконаний Микола Величкович.

"Ти можеш сидіти вдома і страждати, а можеш так само, як на Майдані, взятися до роботи – тієї, яку треба робити – без розпоряджень, без додаткових вказівок, просто робити те, що треба, аби допомогти", – вважає Софія Федина.

Для того, щоб стати волонтером проекту "Солідарність" або залишити заявку про допомогу, необхідно зареєструватись на платформі http://v2020.org.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання Монастириській районній лікарні, яка стала епіцентром боротьби з коронавірусом в Тернопільській області.

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