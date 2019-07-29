"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

Зворушлива історія про допомогу президента України Володимира Зеленського кримськотатарському дідусеві, який нібито 4 роки поневіряється по Києву, виявилася фейком.

Як повідомляють #Букви, 25 липня соцмережі облетіла новина, яку розповсюдила користувачка Facebook Наталія Абрамова, про те, що під час офіційної зустрічі з послами НАТО, до Зеленському підійшов чоловік в роках і щось почав шепотіти на вухо.

"Президент не проігнорував літню людину і після зустрічі щось записав у свій телефон. Як стало відомо, до президента підійшов біженець з Криму, який вимушено втік від переслідувань. Старий 4 роки поневіряється по Києву в пошуку хоч якогось житла і їжі, хоча колишній президент Порошенко обіцяв йому житло і навіть знімав пропагандистський фільм зі старим. В кінцевому підсумку дідусеві заборонили відвідувати АП, а охорона Порошенко і зовсім загрожувала вбити нещасного. Сьогодні, 25 липня Зеленський особисто доручив знайти старому житло, і вже через кілька годин питання було вирішене!" – заявила вона.

facebook Наталя Абрамова

facebook Наталя Абрамова

Варто зазначити, що користувачі соцмережі по ряду причин не повірили в таку зворушливу історію. Деякі відзначили, що без конкретного прізвища дідуся, це інформація просто фейк.

Користувачі соцмережі також задалися питанням, як дідусь зміг пройти всі кільця охорони, тим більше, якщо там ще були посли, скоріше за все, охорону посилювали.

Але найцікавішими виявилися коментарі кримськотатарського активіста Руслана Билялова. З'ясувалося, що дідусь - реальний кримський татарин, однак приїхав до Києва не 4 роки тому, а трохи більше місяця тому, а саме 21 червня.

Він приходив за допомогою в Меджліс 4 липня. Тоді Білялов написав в Facebook пост, в якому розповів, що дідусь загубився.

Пізніше дідуся впізнали. Він виявився сином Саїді Аріфова, яка в роки війни двічі врятувала сотню єврейських дітей: спочатку переконала нацистів, що це татари, потім довела НКВД, що вони євреї. Про неї навіть зняли фільм "Чужа молитва" (режисер Ахтем Сеітаблаєв).

Крім того, з'ясувалося, що дідусь зовсім не біженець, і ніхто його не переслідував. Живе він в Сімферополі, є родичі в Москві. Навіщо приїхав до Києва, пояснити не зміг, в Меджліс прийшов, щоб допомогли зв'язатися з дітьми, тому що не знає номера телефону. У Меджлісі зв'язалися з його дітьми і збиралися відправити його до них в Москву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" запустили дурний фейк про ВСУ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!