Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

13.4т Читати матеріал російською

Зворушлива історія про допомогу президента України Володимира Зеленського кримськотатарському дідусеві, який нібито 4 роки поневіряється по Києву, виявилася фейком.

Як повідомляють #Букви, 25 липня соцмережі облетіла новина, яку розповсюдила користувачка Facebook Наталія Абрамова, про те, що під час офіційної зустрічі з послами НАТО, до Зеленському підійшов чоловік в роках і щось почав шепотіти на вухо.

"Президент не проігнорував літню людину і після зустрічі щось записав у свій телефон. Як стало відомо, до президента підійшов біженець з Криму, який вимушено втік від переслідувань. Старий 4 роки поневіряється по Києву в пошуку хоч якогось житла і їжі, хоча колишній президент Порошенко обіцяв йому житло і навіть знімав пропагандистський фільм зі старим. В кінцевому підсумку дідусеві заборонили відвідувати АП, а охорона Порошенко і зовсім загрожувала вбити нещасного. Сьогодні, 25 липня Зеленський особисто доручив знайти старому житло, і вже через кілька годин питання було вирішене!" – заявила вона.

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

Новини
Чекаємо на нові фейки: чоловік Скабєєвої засвітився на скандальному мосту в "ЛНР"

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

facebook Наталя Абрамова

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

facebook Наталя Абрамова

Варто зазначити, що користувачі соцмережі по ряду причин не повірили в таку зворушливу історію. Деякі відзначили, що без конкретного прізвища дідуся, це інформація просто фейк.

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

Новини
"Без росіян в Україні – фашизм!" Відомий телеведучий осоромився фейком на росТБ

Користувачі соцмережі також задалися питанням, як дідусь зміг пройти всі кільця охорони, тим більше, якщо там ще були посли, скоріше за все, охорону посилювали.

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

Новини
"Розіп'яли у трусиках": українець яскраво висміяв "ювілей" топ-фейку КремльТБ

Але найцікавішими виявилися коментарі кримськотатарського активіста Руслана Билялова. З'ясувалося, що дідусь - реальний кримський татарин, однак приїхав до Києва не 4 роки тому, а трохи більше місяця тому, а саме 21 червня.

Він приходив за допомогою в Меджліс 4 липня. Тоді Білялов написав в Facebook пост, в якому розповів, що дідусь загубився.

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

Новини
"Росіяни, всі ви мерзота!" У мережі відзначили річницю епічного фейку про розп'ятого хлопчика

Пізніше дідуся впізнали. Він виявився сином Саїді Аріфова, яка в роки війни двічі врятувала сотню єврейських дітей: спочатку переконала нацистів, що це татари, потім довела НКВД, що вони євреї. Про неї навіть зняли фільм "Чужа молитва" (режисер Ахтем Сеітаблаєв).

"У Порошенка хотіли вбити": слізлива історія про Зеленського і дідуся виявилася фейком

Крім того, з'ясувалося, що дідусь зовсім не біженець, і ніхто його не переслідував. Живе він в Сімферополі, є родичі в Москві. Навіщо приїхав до Києва, пояснити не зміг, в Меджліс прийшов, щоб допомогли зв'язатися з дітьми, тому що не знає номера телефону. У Меджлісі зв'язалися з його дітьми і збиралися відправити його до них в Москву.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" запустили дурний фейк про ВСУ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
фейки
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
13
42
Смішно
24
Цікаво
5
Сумно
16
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Все нормально. Команда Зє створює квазі-факти, звичайний спосіб гібридної війни. А чим воно гірше за брехуна Трампа чи Путлера? Нічим. Тим більше, що за таких "політиків" як Богдан і Розумков брехня взагалі стане офіційним стилем спілкування.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Вся суть СМИ - любое происшествие можно превратить в сенсацию просто придумав нужную историю, достаточно вспомнить "распятого мальчика в трусиках" и "Соловьева с документом сотника СС Галичина", хорошо что не все верят на слово и стараються проверить, быть скептиком - единственный способ не стать зомби.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
0

Блоги / думки

ads pixel