У померлої в Івано-Франківську породіллі підтвердили COVID-19

В Івано-Франківську у породіллі, яка напередодні померла після того, як у неї різко піднялася температура, підтвердився коронавірус.

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Про це заявив мер міста Руслан Марцінків у своєму відеозверненні на сторінці у Facebook щодо ситуації з COVID-19 у регіоні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Вчора було підтверджено 5 випадків, із них один летальний. Мова про ту жінку, яка померла в пологовому будинку: на жаль, підтверджений коронавірус", – сказав він.

Мер додав, що нині в обласному перинатальному центрі Івано-Франківська вирішують, які заходи вживати далі у зв’язку з такою ситуацією.

"Проведемо також нараду з нашим міським пологовим будинком. Хоча там і немає випадків інфікування коронавірусом, але ми бачимо, що загроза існує і для вагітних, і для породілль", – зазначив Марцінків.

За його словами, загалом станом на 1 квітня в Івано-Франківській області підтверджений 41 випадок захворювання на коронавірус, із них 3 – летальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківському обласному пологовому будинку померла породілля, у якої підозрювали коронавірус. Жінка хворіла на пневмонію, але народила здорову дитину, яку медики перевели в реанімаційне відділення.

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